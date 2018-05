Puigdemont podría abandonar en breve Alemania para volver a Waterloo

Al 2, gracias porqué? Por dar el punto de vista de la otra parte? Por ser mínimamente objetivos?



A esto hemos llegado... españoles vuestros medios os engañan con la corrupción, las pensiones, etc... pero casualmente os creéis todas las mentiras que vomitan día tras día sobre Cataluña. No creéis que deberíais recapacitar?



Ya no es que os lo digan los independentistas catalanes (las injusticias que se están cometiendo contra ellos) ss que os lo están diciendo TODOS los países europeos que se han tenido que pronunciar.



No os planteáis ni por un momento que la mayoría de independentistas son españoles que están hasta los huevos de que les tomen el pelo?



Recapacitad, porque cuando los catalanes nos larguemos, vais a tener mucho trabajo para no acabar siendo la Venezuela del continente europeo...