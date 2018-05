Zaplana y el último varapalo al PPCV a un año de las autonómicas: tres de sus cuatro expresidentes, imputados

Las Mañanas de Cuatro superó el lunes 14 de Mayo a su rival Al Rojo Vivo en audiencia, siempre mantenían cierta distancia, aunque Las Mañanas de Cuatro duplica la media de audiencia de Cuatro.



Al llegar ese mismo viernes suspenden fulminantemente el programa.



He leído reacciones sobre que Vasile no quería hacer fijos a sus trabajadores temporales de dicho programa.



He leído que Atresmedia y Mediaset están asustados sobre el duopolio de contratos de publicidad y la sanción de la CNMV (sanciones de risa que nadie paga al final)



Lo que no he leído es que cuando un programa supera en audiencia al de Ferreras, de manera fulminante es borrado de la parrilla televisiva, sin atender a razones económicas (el programa más visto de dicha cadena).



Yo pensaba que la televisión pública estaba para ser plural y ganar dinero, parece que estaba equivocado.