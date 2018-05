La abstención en la consulta, el único 'arma' de los críticos de Podemos con el chalet de Iglesias y Montero

Las bases del PP también están votando si Zaplana debe ir a la cárcel o huir a Suiza ... por cierto que me ha sorprendido el apoyo incondicional que están dando las bases al tal Pablo Iglesias después de haber antepuesto su interés personal, su capricho, al más que posible daño o perjuicio que su conducta podría causar al partido al que sin duda ha debilitado , no por el partido en sí sino porque es el instrumento que la gente que tanto le importa tiene para defenderse de los abusos y las injusticias, ... no es que no puedan vivir según sus posibilidades, con su dinero ganado honradamente, sin robar o explotar a nadie, sin abusar de las necesidades de los demás, ... con más o menos comodidades o lujos, eso es una simpleza, a menos que se quiera presentar a Tarzán. Tampoco la posible hipocresía que pueda atribuirse a una conducta que parece ser lo contrario de lo que se pregona, que critica en otros, etc, ... sino que perjudica al arma que tiene la gente que tanto dice él que le importa frente a todos esos abusos que él denuncia ... un punto negativo Pablo y otro punto negativo para el Kichi por permitir construir fragatas de guerra en Cádiz, porque tenía mucha presión de un hombre con un cigarro en la boca y una barriga cervecera de un metro de radio que le decía que la olla lo primero, ... y no se veía desnutrido el hombre, ... verás Pablo, para votar chalets de lujo y vivir de la guerra, de matar inocentes y todo eso, para eso votamos a Albert, no hace falta complicarse la vida ... ¿te das cuanta? ... ese es el daño