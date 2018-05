El tribunal alemán mantiene su rechazo a extraditar a Puigdemont por rebelión

Me gustaria ver lo que haria este juez aleman



si un lander(provincia o comunidad alemana) se hubiese declarado en rebelion y hubiese declarado la independencia de ese trozo de Alemania.Esos tios no salen mas a la calle,por eso yo no comprendo como este hombre despues de declarar la independencia no lo ha mandado de una vez para aca. A que juega Vd. ser juez,si eso hubiese pasado en su pais,ese no ve mas la luz del dia,conociendo como es los alemanes para lo suyo,no se comprende ese psatismo que tiene este juez. Rebelion Sr. Juez.es el que declara la independencia unilateral de una parte de un pais,aqui em Alemania y en cualquier parte del mundo,a ver si de una vez lo entiende Vd.