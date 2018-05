Llarena deniega la libertad a Rull y Turull para que tomen posesión como consellers

Va a ir a la mierd. Quim Torra.



La verdad es que no cabe espera nada de estos independentistas.



Y por tanto, hay que dar leña al mono.



La independencia, no la verán vuestros ojos, si España entera no quiere. Que no se os olvide. No os pertenece cataluña, por haber nacido ahí; como no pertenece el pueblo por haber nacido en él.