Iglesias, contra las cuerdas en Madrid, Asturias y Andalucía por su consulta

20



pues para mí si que es problema el que un tiparraco como Pablito Piscinas compre esa casa de Hiper Pijo. Si que lo es. Me ha engañado como a un chino y no me cuesta reconocerlo.



SI esa encuesta que ahora esta haciendo la hubiera hecho cuando le entrevistó Ana Rosa todos habríamos votado que una casa de esas no la debería de tener una persona de Podemos. Por capitalismo puro y duro. A mi no me van a engañar. Hay gente en Podemos con más valores que Pablito Piscinas, lo que pasa es que también hay mucho miedo y mucha cobardía.