Los diputados están más formados que nunca: un 34% tiene un máster o doctorado

Mi hija cinco años de carrera asistiendo cada día a clase. Luego dos años para sacarse el máster. Para lo último no fue cada día a clase. Me quiere hacer creer algún sinvergüenza,por no decir algo mas gordo porque igual me mandan al Tribunal Intergaláctico por injurias, como siendo políticos a tiempo completo desde las juventudes de su partido han tenido tiempo de ir a c!ase? Ah , claro que tonto que soy , ellos no tienen necesidad de ir a clase porque , antes de empezar ya les han convalidado el 89% de !as asignaturas.