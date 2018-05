Torra visita a los presos del procés y traslada las ganas de Rull y Turull de tomar posesión como consellers

No es una injusticia que los políticos que están presos esten donde están, el que la hace la paga, el que obvia, desprecia y no acata las Leyes del Estado, el Estatuto, la Constitución, las Resoluciones Judiciales y del Constitucional, pues no le puede salir gratis ygual que no nos sale gratis al resto de ciudadanos si incumplimos la Ley.