Torra tendrá que gobernar con Rajoy y sus ministros mientras siga el 155

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya sigue gestionado por Rajoy

Sin la publicación de este decreto, el nombramiento no tendría efectos

De momento, Torra tendrá que gobernar con Rajoy y sus ministros

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) recoge el decreto con la nueva estructura del Govern de Quim Torra pero no el que nombra a los consellers elegidos por el president, entre los que hay dos en prisión (Jordi Turull y Josep Rull) y dos huidos en Bélgica (Toni Comín y Lluís Puig). El Gobierno, en aplicación del 155, sigue gestionando el boletín y de momento impide así que tomen posesión de sus cargos. Torra, de visita a los presos del procés con el nombramiento de los consellers paralizado por Rajoy.

Por el momento está publicada la estructura del nuevo Ejecutivo, que establece que el Govern tiene un vicepresidente y 13 consellerias, y especifica las competencias que tendrá cada departamento.

El Gobierno del PP cuenta con el apoyo de PSOE y Ciudadanos para la extensión del 155 si Torra mantiene el desafío e incluso de endurecerlo. De momento, es el equipo de ministros de Rajoy quienes siguen al frente de la gestión de la Comunidad y con quienes tendrá que gobernar Torra.

El Gobierno central comunicó el domingo, a través de una carta al secretario del Govern, que solo iba a publicar el decreto 1/2018 de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalitat de Catalunya, ya que considera que no plantea problemas de viabilidad y puede publicarse. En cambio, indicó que el Gobierno iba a "proceder a analizar la viabilidad" de publicar el decreto 2/2018, que nombra a los consellers, porque entre los nombrados hay políticos en prisión -Jordi Turull y Josep Rull- y en Bélgica -Toni Comín y Lluís Puig-.

Sin la publicación de este decreto el nombramiento del nuevo Govern por parte de Torra no tiene efectos y de momento los consellers no pueden tomar posesión el miércoles, como había previsto el presidente de la Generalitat.

Así lo recordó el Gobierno en la carta remitida al secretario del Govern, en la que aseguró que la publicación del decreto en el Dogc "requiere la autorización por parte del Gobierno de la Nación, sin la cual el acto o disposición carecería de validez y efectos".

Rajoy pide diálogo "en serio" y Rivera algo más

Rajoy ha advertido este lunes de que lo que está ocurriendo en Cataluña es un riesgo para el progreso económico en España y ha reclamado un Gobierno viable, que cumpla la ley y que sea capaz de dialogar "en serio".

En este sentido, se ha comprometido a que el Gobierno pondrá "todo de su parte" y hará "todo lo que esté en sus manos" para superar la situación, pero ha advertido que para ello es necesario un Gobierno "que sea capaz de dialogar en serio" y que acompase las declaraciones de voluntad de hablar con los hechos.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido que el PP, el PSOE y la formación naranja negocien juntos las condiciones para mantener la aplicación el 155 en Cataluña y ha señalado que "estar jugando con el boletín oficial", diciendo "ahora no publico, ahora sí que publico", es algo que "al final va a durar 48 horas". Si el presidente del Gobierno no autoriza la publicación oficial del Ejecutivo catalán, éste no será efectivo, y eso impedirá levantar el 155, que solo dejará de estar vigente cuando haya un nuevo Govern.

En lugar de recurrir a "tejemanejes" en el boletín oficial, "es mucho más interesante decir: vamos a ver en qué condiciones, sobre qué competencias y cuánto tiempo extendemos el 155", ha afirmado, proponiendo que el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos se reúnan para definir estas cuestiones.

"Le planteo a Mariano Rajoy que, además de la burocracia, vayamos a la política", ha añadido, y ha indicado que lo que le dijo el jefe del Ejecutivo cuando se reunieron la semana pasada en La Moncloa es que "no quería aplicar el 155 más tiempo", sino levantarlo y "que Torra fuera el presidente".

