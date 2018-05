Rivera lanza la plataforma España Ciudadana con Marta Sánchez y Valls

Hubo unos andaluces que emigraron a Cataluña en busca de ganarse el pan y se adaptaron sin dejar nunca de ser andaluces y sintiéndose también catalanes e incluso muchos hablaron catalán sin ningún complejo, otros andaluces en Cataluña odiaban a Cataluña aún estando viviendo en ella y esos eran los que le interesaba a Franco para acabar con el catalán y la cultura catalana, gracias a Dios o a quien sea dominó lo primero pero tu Rivera en tu casa viviste lo segundo y de hay tu odio a todo lo catalán incluido els segadors que no es un himno de los independentistas si no de todos los catalanes y tu eres incapaz de cantarlo por ese odio que llevan en la sangre a todo lo catalán, estás haciendo bueno al PP pero has visto que la catalanofobia da votos y eso te interesa pero si algún día corre la sangre en Cataluña esa sangre estará en tu conciencia si es que la tienes. Viendo la otra noche la película los Soldados de salamina y escuchando discursos falangistas durante la película me acorde de ti pues los tienes copiados, le va a costar trabajo a Vox quitarte votos porque eres peor que ellos.