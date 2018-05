Colau dice que Torra "representa el nacionalismo más conservador y minoritario" en Cataluña

Si Torra es conservador, ¿qué decir del nacionalismo rancio, facha, franquista, representado por Rajoy y toda la turba de fachorros y ladrones del PP que le acompañan?. Y, encima, el "recambio" representado por Ciudadanos (¿0 Ciutadans?) no augura nada mejor. Este Estado fallido (Spain is a failed State) no tiene remedio.