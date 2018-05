Rajoy no levantará el 155 tras la provocación de Torra al nombrar a consellers presos y fugados

Torra, ajeno a la reacción, celebra la composición de su Govern

El Gobierno central no publicará en el boletín los nombramientos

PSOE y Ciudadanos acuerdan con el PP mantener el 155

El Gobierno no levantará el artículo 155 en Cataluña, que mantiene su autonomía suspendida, tras la nueva provocación esgrimida este sábado por el president Quim Torra, quien nombró consellers de su nuevo Ejecutivo a dos presos -Jordi Turull y Josep Rull- y a dos fugados de la justicia -Lluís Puig y Toni Comín, en Bruselas-.

El Ejecutivo central reaccionó poco tiempo después del nombramiento con un comunicado en el que consideraba una provocación el último gesto de Torra y una demostración de que su carta, enviada el pasado viernes, y en la que pedía diálogo al Gobierno, no era sincera.

El escrito del Gobierno asegura que éste analizará la viabilidad del nombramiento propuesto por Torra a través de su secretariado, el único órgano competente para autorizar la publicación del decreto del nuevo Govern. Sin embargo, la decisión estaría ya tomada, según informa el diario El País este domingo, tras un acuerdo alcanzado con PSOE y Ciudadanos, que le apoyarán en el mantenimiento de la situación actual. Rajoy no levantará el artículo 155 para devolver la autonomía a Cataluña al no considerar viable el gobierno propuesto por Quim Torra. Y al ser responsable el Ejecutivo central de la publicación de la nueva composición del Govern en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, está en su mano no hacerlo. Esto, de facto, significaría que Cataluña continuaría bajo el mandato completo del Gobierno central y sin un Govern efectivo.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ya había mostrado su apoyo a que el Gobierno rechace el nombramiento como miembros del nuevo Govern de Cataluña a personas en prisión o huidas en el extranjero y que en consecuencia mantenga la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Lo ha asegurado en una entrevista que este domingo publica La Razón, en la que critica la decisión del nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, de incorporar a su gabinete dos exconsellers en prisión preventiva, Jordi Turull y Josep Rull, y a otros dos huidos en Bélgica, Antoni Comín y Lluís Puig.

A la espera

Ajeno a la reacción de Rajoy, el presidente de la Generalitat ha reivindicado este domingo que "el principio de restitución era un principio esencial" para nombrar de nuevo a los consellers cesados por el 155 y ha asegurado que está a la espera de la respuesta del Estado ante la formación de Govern. En una entrevista de El Punt Avui ha celebrado que los consellers Josep Rull, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig hayan aceptado ser nombrados.

Preguntado por cómo tomarán posesión estando en prisión o en Bélgica, ha señalado que tienen que ver cómo reacciona el Estado, pero que los abogados pedirán que puedan salir de la cárcel para tomar posesión. "Estamos a la espera. Todos estos candidatos tienen sus derechos políticos intactos, pueden ser consellers de la Generalitat", ha añadido, aunque no ha querido desvelar cómo pretenden hacer efectivo su nombramiento si no pueden salir de la cárcel.

Torra ha insistido en su voluntad de iniciar un diálogo "sin condiciones" con el Gobierno central y ha expresado su convicción de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo recibirá. "No quiero renunciar a hablar. Tenemos que hablar las veces que haga falta. Esto no puede durar ni un minuto más. Es una crisis catalana y europea", ha sentenciado.

Torra ha afirmado que es un Govern "fuertísimo", como cree que necesita Cataluña en estos momentos, y ha reiterado que el Govern tomará las decisiones aunque mantendrán el contacto con el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Una voluntad de diálogo "no sincera"

"En el día de ayer, el señor Torra quiso escenificar una voluntad de diálogo que ha durado menos de 24 horas", lamentaba el Gobierno en el comunicado publicado este sábado tras dar a conocer Torra sus nombramientos, en el que critican que el 'president' haya desaprovechado una oportunidad para demostrar que desea "recuperar la normalidad". Para el Gobierno, la carta enviada por Torra el viernes a Rajoy ofreciéndole un diálogo inmediato y sin condiciones ha puesto en evidencia su voluntad: "No es sincera".

Según el Gobierno, las decisiones de Torra, que ha designado entre sus nuevos consejeros a Jordi Turull y a Josep Rull -ambos encarcelados-, y a Lluís Puig y a Toni Comín -ambos en Bélgica-, mantienen "una estrategia de confrontación con el Estado y con la mayoría de la sociedad catalana".

"Tanto el Gobierno de la Nación, como las fuerzas políticas constitucionalistas, hemos venido exigiendo al Sr. Torra que ponga fin a esta confrontación política que solo genera desasosiego social y un importante perjuicio al conjunto de la sociedad catalana", insiste el Gabinete de Mariano Rajoy, que incide en que la voluntad de diálogo de Torra "no es sincera".

