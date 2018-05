Echenique dice que no le gusta el Govern del "racista" Torra, pero rechaza la "estrategia pirómana" de Ciudadanos

Podemos ha perdido toda la credibilidad ( si algún día la llego a tener ).



El Sr Echenique mejor estaría callado y no defendiendo a los del rancho de Bonanza .



Han conseguido y han sido engullidos por los privilegios de la casta : más del 80 % del valor de tasación , más cantidad que a nadie , mejor tipo de interés .... y como se decía ayer hipoteca + gastos mantenimineto +vivir = NO ME LLEGA LA NOMINA.



" Doy consejos y para mí no tengo "



Por último sobre el tema catalán conseguirán entre unos y otros que nos acabemos matando en las calles y lo peor del caso es que creo que ambos ( PP e independentistas ) creo que lo están esperando.



Como catalán aún puedo llegar a entender el tema independentista , lo que nunca estenderé es como han conseguido embaucar a tanta gente vendiendo humo y lo que no entiendo es como ERC ha consentido que pongan a este individuo al frente del gobierno.



Hasta que no se le inflen las narices a ERC y se de cuenta que todo lo que huela a CiU está acabado no habrá solución posible alguna.



Los errores no pueden arreglarse con más errores o con más radicalidad .



En fin Sr Echenique " que estás más guapo callado ".



Un saludo