Pablo Iglesias e Irene Montero dimitirán si las bases así lo deciden por la compra del chalet

Un líder de izquierda tiene que serlo y parecerlo. Es chocante ver a un líder de la clase trabajadora viviendo en un chalet con piscina, casa de huespedes, dos garajes etc. Y si se vota a Pablo luego no se comprará un BMW? A todos nos gusta el lujo pero si se quiere representar a una clase social no puedes parecerte a otra por lo menos exteriormente.