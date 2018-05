El Gobierno ve una nueva provocación en los nombramientos de consellers presos y fugados de Torra

A mí lo que me parece provocación no es restituir al Gobierno democráticamente elegido, una provocación es tener a todo el Gobierno en la carcel o en el exilio.



Rajoy busca motivos para no dialogar, quiere el enfrentamiento. Cuando lo invitaron a dialogar, inmediatamente empezaron a advertir de que no se nombraran a los presos. Cosa anunciada desde hacía tiempo. A día de hoy se les puede nombrar legalmente, por lo que el Gobierno español no se debería meter donde no le corresponde.