Torra nombra 'consellers' a los presos Rull y Turull y a los fugados en Bélgica Puig y Comín

Si no estáis satisfechos con lo que hay, ¡ahórquense!.



Si no estáis satisfechos con lo que ganáis, ¡jodanse!.



Si no estáis satisfechos con lo que veis, ¡pínchense los ojos!.



Si no estáis satisfechos con lo que escucháis, ¡perfórense los tímpanos!.



En definitiva. Si no estáis satisfechos con nada, ¡mándelo todo a tomar por culo!