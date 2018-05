El PP elegirá candidatos en Madrid en función de Villacís

Perez Vargas antes de la existencia de ciudadanos, era de Podemos?



Por mucha busqeda que hago en Google, solo se encuentran estos enlaces.



Y no sé si son del mismo.



Parece que antes de ser de ciudadanos, no era nadie.



Pero en Algeciras nombraron hijo predilecto a uno que se llama así. Y ha sido pregonero en las fiestas.



He mencionado que el PP tiene la alcaldia de Algeciras desde 2011.



http://www.patatabrava.com/profesores/alberto_perez-p6319.htm



http://www.europasur.es/algeciras/Alberto-Perez-Vargas-Algeciras-Entremares_0_832417208.html



http://www.foroporlamemoria.info/documentos/2005/pagarcia_24072005.htm



No es por malmeter, pero se me hace raro que eche mierda encima de otro, luego se desdiga, y finalmente se quite de enmedio.



Supongo que Casado se querellará con él, porque a los que no SON DE SU PARTIDO, no les perdonará una el PP.



O solo le quieren dar a Villacís?



Otra cosa no, pero sentido del deber no les falta...