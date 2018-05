Restituir a exconsellers e investirlos en prisión: la última idea de JxCat con aviso del Gobierno

#18, No hay nada que negociar.



Con Hitler se podía negociar la anexión de Austria(Baleares, Valencia)? El número de judíos a deportar(españoles fachas que no opinan como ellos, pero viven allí)? Quizá la experimentación con los individuos tarados genéticamente(educación en otra lengua distinta de la materna de los hispano hablantes)?



Si quieren cambiar las leyes, y marcharse, que monten una coalición de partidos nazis de España.



Solo tienen que convencer a dos tercios de los españoles (en realidad menos con la ley d'hont) de que es lo mejor para España.



Ah, no, que los nazis no soportan la democracia(salvo usando atajos), como en Venezuela.



Todo por la patria, eso sí repartimos lo bueno entre el tres percent de la población. Lo malo para los tontos que nos votan, y la oposición dividida.