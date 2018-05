Caja de Ingenieros, la caja vinculada al independentismo que financiará el chalet de lujo de Iglesias

A ver:



1.- En esa urbanización, si miras idealista, hay chalets mucho mas baratos que cuestan menos de la mitad que el que se han comprado. Pero no, ellos se han comprado de los caros, burguesía a saco.



2.- Es evidente que parte de ese chaletazo se lo vamos a pagar entre todos los contribuyentes porque, como políticos, generan poco dinero y solo cobran. Pero esperar estar mamando de nosotros 30 años es mucho esperar, caeran antes.



3.- Ese ostentoso chalet cuesta mas de lo que dicen pero como no tengo datos no voy a entrar. Igual que con esos humildes 800 euros por cabeza que nos quieren vender no pagan la hipoteca. Parece que piensan que somos tontos, que no sabemos que hay un impuesto de patrimonio, unas comisiones, unos interese y un maldito IBI. Con 800 por cabeza igual tienen para el riego del cesped y el cloro de la piscina.



4.- Puestos a hipotecarse, puestos a escoger un banco. Éste es de los pocos bancos que aún mantiene su sede en Cataluña, financian a los del 3% y los intereses que pagaremos todos nosotros, a través del Mesias y la Portavoza, irán apagar directamente a la financiación del independentismo. Quizás ahora se entienda aquello de Visca Catalunya Lliure.



5.- Esta pareja es de un morro y de un inmoral que no entiendo como aún puede haber nadie que se crea la burra que venden. Un par de payasos.