Pablo Iglesias da la cara tras comprar un chalet de 615.000 euros: "Pagaremos 1.600 euros de hipoteca"

Y ahora qué Pablito??



Cómo justificar ese caprichito de nuevo rico?



Parece que has tardado poco en convertirte en esa "casta" a la que tanto has criticado. Lo de predicar con el ejemplo y estar en política por y para el pueblo, (como hacen por ejemplo los políticos suecos), no era tu verdadero interés.



"Quítate tú pa ponerme yo" tendría que llamarse tu partido.