¿Ha protegido el Estado a 'Josu Ternera'?

¿Y si Ternera hubiera estado trabajando en connivencia con el Estado?

Josu Ternera. Foto: Efe

Los mandos policiales no responden, los responsables de la izquierda abertzale lo niegan y los investigadores del entorno de ETA se encogen de hombros. La sorprendente habilidad de Josu Urrutikoetxea para desvanecerse y reaparecer sin ser capturado ha sido uno de los muchos misterios que encierra la última época de la actividad de la organización criminal. No hay pruebas, nadie lo afirma tajantemente, pero durante quince años las acciones de quien fuera uno de los grandes generales de ETA han avivado una idea comprometida: ¿y si 'Josu Ternera' hubiera estado trabajando en connivencia con el Estado para hacer posible la disolución de ETA?

La biografía de Urrutikoetxea se vincula a la organización desde el inicio de su actividad criminal, a finales de los años sesenta. Poco a poco fue medrando en la estructura de la banda, hasta que la muerte de 'Txomin' Iturbe en Argel le aupó a la cúpula. En aquellos años, tras el fracaso de las conversaciones emprendidas por el Gobierno de Felipe González, la cifra de atentados y muertos se disparó. También lo hizo la presión policial, que conllevó su detención y su paso por la cárcel, primero en Francia y después en España.

A su salida de la prisión consiguió un escaño en el Parlamento Vasco, primero desde las filas de Euskal Herritarrok, después desde Batasuna y finalmente desde Sozialista Abertzaleak. Bajo la Ley de Partidos se fueron ilegalizando las sucesivas marcas abertzales, y con el endurecimiento de la acción judicial se estrechó el cerco sobre quienes habían pasado por ETA o su entorno. Finalmente, y ante una convocatoria judicial por su implicación en el atentado de la casa-cuartel de Zaragoza, decidió huir del país. Corría el año 2003 y aún le quedaban dos años más de legislatura.

Protagonista en momentos clave

Desde entonces, toda su carrera se vuelve un misterio. No era el primer miembro de ETA que huía de la Justicia y se escondía, ni tampoco el único al que se ha tenido más o menos localizado y sin embargo no se había detenido -a Iñaki De Juana, por ejemplo, se le siguió la pista entre Irlanda y Venezuela, y se sabe que muchos 'exiliados' están en países latinoamericanos-. Sin embargo, llama la atención su protagonismo en muchos momentos sensibles de la negociación del fin de ETA, siempre en la misma dirección.

Así por ejemplo, se informó profusamente sobre un cáncer del que se trataba al norte de Italia. Era justo en la época en la que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero negociaba el fin de ETA. De hecho, tal y como recogen los documentos de la época, en aquellas reuniones todo fue más o menos encaminado con él, y fue Francisco Javier López Peña 'Thierry', el jefe del aparato militar, quien dinamitó el proceso y acabó ordenando el atentado contra la T4.

Las conversaciones terminaron, pero no su tratamiento: diversas informaciones le ubicaron entre Alemania y la frontera franco-italiana en los años sucesivos, incluso se filtraron algunas imágenes. Durante esa 'pausa' ETA vivió una auténtica guerra fratricida que acabó con la detención de 'Thierry', el último veterano, y el efímero reinado del otro aspirante, el joven 'Txeroki'. Una vez cayeron ambos, 'Ternera' volvió a entrar en escena. Por aquel entonces ETA ya languidecía, y las caídas de sus cúpulas se sucedían cada pocos meses.

Ya en 2012 volvió a encabezar un grupo de negociación, pero el proceso acabó estancándose de nuevo. Sus dos acompañantes, Iratxe Sorzábal y David Pla, fueron detenidos años después, pero él no. Se llegaron a publicar, incluso, supuestos 'soplos' que habrían evitado su captura, que nunca fueron confirmados de forma oficial, aunque aparecieron citados en algunas investigaciones.

La detención que nunca fue

En 2014 se comunicó por error que Egoitz, hijo de Urrutikoetxea y a quien algunos apodaron 'Ternerita', había sido detenido. Un año después se publicó que esta vez había caído 'Josu Ternera', pero de nuevo se desmintió: apenas un rato después del aviso se corrigió diciendo que quien había sido detenido, esta vez sí, era su hijo. Aunque ambos se movían juntos, según fuentes de Inteligencia, Urrutikoetxea padre había logrado escapar.

Un año atrás se volvió a informar del estado 'terminal' de 'Josu Ternera', a pesar de lo cual había conseguido mantenerse oculto. Finalmente, se anunció hace meses que él pondría voz al comunicado de disolución de ETA, como acabó por confirmarse.

El caso de Urrutikoetxea es, por muchos motivos, excepcional. En general ETA no acepta el reingreso de alguien que ha sido detenido, precisamente para evitar seguimientos o infiltraciones. Como mucho, se ha proporcionado 'refugio seguro' a antiguos miembros que, una vez salidos de prisión, quieren desaparecer del mapa, generalmente para evitar rendir nuevas cuentas con la Justicia. 'Josu Ternera', sin embargo, siguió siendo una voz de peso en la organización. Aceptó hacerse a un lado cuando 'Thierry', líder militar, decidió contradecir su criterio, y no participó de forma activa en las sucesivas cúpulas descabezadas. Pero seguía estando presente y, en teoría, perseguido por la Justicia. De hecho, el año pasado se añadió una nueva sentencia en su contra, hecha pública 'en rebeldía' por no poder localizarle para notificársela.

Las preguntas sobre su papel, en cualquier caso, no tienen respuesta clara. ¿Propició él la caída de los últimos líderes ortodoxos? ¿Ayudó a que el discurso de la vía exclusivamente política calara en la banda? ¿Ha sido 'protegido' a cambio de ese supuesto papel activo y teniendo en cuenta su estado de salud? Si la respuesta a esas preguntas es afirmativa, pasarán muchos años antes de que alguien se atreva a hacerlo público.

PUBLICIDAD