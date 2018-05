El exdirector del Cisneros reconoce que había "interés" en la Comunidad por que Casado aprobara

Hace varios días he tenido un hijo. Lo inscribí en el PP y ya tiene 2 doctorados, 5 licenciaturas, 6 másteres con las máximas notas que se pueden obtener.



El problema que observo es que aún no sabe ni hablar, ni gatear y toma biberón, y yo no le he llevado a ningún parvulario, escuela o universidad española. Todo sin pagar un duro.



O tengo una eminencia o su padre es un extraterrestre de estos que se están viendo todos los días.