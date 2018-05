El PSOE quiere obligar por ley a que los altos cargos acaten la Constitución al tomar posesión

Quim Torra no pretende mencionar Constitución ni rey en la suya

Pedro Sánchez. Foto: Efe

Con la toma de posesión de Quim Torra como presidente de la Generalitat de Cataluña en la que no prevé mencionar la Constitución ni al rey y solo mostrará "fidelidad al pueblo de Cataluña", el PSOE se ha mostrado partidario de obligar por ley a que los altos cargos que tomen posesión, entre ellos los presidentes autonómicos, tengan que "acatar la Constitución" cuanto tomen posesión, según ha anunciado este jueves el líder del partido, Pedro Sánchez.

Como hiciera ayer con su propuesta para actualizar el Código Penal con el fin de adecuar a los tiempos de hoy el delito de rebelión, Sánchez se ha mostrado abierto a apoyar una regulación específica de la toma de posesión de los altos cargos que presente el Gobierno, a elaborarla de forma conjunta con el Ejecutivo o, si el PP no quisiera llevar la iniciativa, a que fuera el PSOE el que la llevara al Congreso de los Diputados.

En declaraciones a Antena 3, Sánchez ha precisado que esta nueva propuesta no la compartió con el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en su entrevista del martes pasado porque entonces no sabía cómo se iba a desarrollar la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha vetado la participación de representantes del Gobierno español en el acto.

Sánchez ha denunciado el carácter "excluyente" y "desleal" del acto de toma de posesión de Torra, un hecho que debería llevar a la reflexión al resto de formaciones políticas. El líder del PSOE cree que, bien reformando la ley electoral (LOREG), la de altos cargos o incluso redactando una nueva norma ad hoc, podría regularse de forma concreta "cómo y ante quién" debe ejercerse la toma de posesión de los representantes institucionales.

El objetivo es que "el presidente de la Generalitat, o el alcalde o concejal o consejero de cualquier Gobierno autonómico lo que haga sea acatar" su cargo "conforme a una regulación concreta", ha explicado. "Las innovaciones las pueden hacer los políticos en otros momentos", pero al tomar posesión, a juicio de Sánchez, lo que tienen que hacer es "acatar la Constitución" respetando "al jefe del Estado, a la monarquía parlamentaria", ha incidido.

Rebelión incluso sin altercados

Con respecto a la iniciativa que adelantó el miércoles Sánchez para actualizar el delito de rebelión, ha precisado que el PSOE va a hablar con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre este asunto. Bajo el punto de vista del dirigente socialista, sería preciso que el Código Penal acogiera "distintas formas de entender el delito de rebelión, con un agravante, que es precisamente los altercados públicos".

"Pero si no hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no puede haber un delito de rebelión, como sí que se produjo" a su entender con la tramitación de las leyes de desconexión catalanas los pasados 6 y 7 de septiembre y con el referéndum del 1 de octubre.

Preguntado por la decisión de la justicia belga de rechazar la petición de entrega a España de los tres exconsellers huidos a este país, Sánchez cree que demuestra "la falta de cooperación judicial europea". "A mí no me ha gustado lo que ha hecho en este caso el poder judicial en Bélgica y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, sedición en España y, en consecuencia, debería ser extraditados", ha aseverado.

Precisamente por estas dudas que existen en torno a estos delitos, Sánchez promueve una mejor tipificación de los mismos e incluso defiende abrir el debate sobre el funcionamiento de las euroórdenes.

