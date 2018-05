Casado descarta 'fuego amigo' tras las dudas de su expediente: hay sospechas sobre un exdirector

El centro en el que cursó Derecho niega trato de favor al vicesecretario

Las sospechas son en torno a la figura del exdierctor del Cisneros

Pablo Casado. Foto: Efe

Una licenciatura en Derecho podría volver a complicar la candidatura de Pablo Casado al Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid, esta vez a raíz de la información publicada por el diario El Mundo, quien mantenía en sus páginas que el vicesecretario de Comunicación aprobó de golpe media carrera el curso que logró el escaño en la Asamblea madrileña. A lo largo del día, el propio Casado tildaba el contenido de la noticia de absolutamente falsa, ahondando en la cloaca mediática en la que se está convirtiendo un periodismo que no aporta datos, se apoya en voces anónimas, no contrasta la información, y en el que todo vale, llegando a la "instigación y a la extorsión", y todo ello no para cuestionar su carrera política, sino para "machacar" su prestigio profesional más allá de la política. El exdirector del Cisneros reconoce que había "interés" en la Comunidad por que Casado aprobara.

Descartando fuego amigo, y sin olvidar que el político se encuentra en una ambiente preelectoral y de carrera en los principales puestos por Madrid, solo a días de la elección de la nueva dirección regional en la que puede tener un papel destacado, el diputado del PP coligió que la falsa exclusiva pudo ser filtrada por personas que han trabajado en el centro y que incluso ni siquiera le llegaron a dar clase. En el tiempo en el que el vicesecretario de Comunicación era estudiante del Cisneros, el director del mismo fue Alberto Pérez de Vargas. Según fuentes del entorno universitario consultadas por eE, Pérez de Vargas fue retirado del cargo, y después expulsado del centro por escándalos de distinta índole. En la actualidad, el que fuera director es vocal vecino de Ciudadanos en el distrito de Chamartín, y continúa con su faceta periodística, colaborando en medios de comunicación.

El Cardenal Cisneros negó que Pablo Casado haya recibido ningún trato de favor a la hora de finalizar su carrera de Derecho. El CES señala que en las actas del alumno se constata que no hubo ninguna irregularidad, que el alumno asistía a las clases, sin determinar si lo hacía con frecuencia o no, que además pidió un cambio de turno para adaptar estudios y carrera, y que, pudo aprobar 12 asignaturas en un año, si se tiene en cuenta que el curso va de septiembre de un año, a febrero del tercer año siguiente, es decir, durante 18 meses. Ajeno a este dato, el El Mundo ahonda en las "presiones ejercidas por altos cargos del PP", entre ellos por Esperanza Aguirre -quien lo ha desmentido-, y que dieron lugar a que Casado aprobara 18 asignaturas en tiempo récord.

