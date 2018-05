El PSOE propone reformar el delito de rebelión en el Código Penal para adaptarlo al desafío catalán

Me parece perfecto que se reforme el Código Penal pero no solo el artículo que trata sobre la rebelión (en concreto la definición de violencia), para adaptarlo a los nuevos tiempos. El Código Penal anterior al de 1995 contenía un artículo, el 214, que incluía la declaración de independencia de una parte del territorio nacional entre los fines del alzamiento rebelde, sin exigir requisito alguno de violencia. Es decir se suprimió el delito de sedición impropia por el PSOE. Hay que volver a incluirlo.



Igualmente procede incluir otra vez en el código Penal los siguientes artículos derogados por el PSOE y que ponen freno para tratar de evitar que se llegue a la sedición y rebelión :



Artículo 506 bis.



1. La autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocare o autorizare la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.



2. La autoridad o funcionario público que, sin realizar la convocatoria o autorización a que se refiere el apartado anterior, facilite, promueva o asegure el proceso de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución convocadas por quien carece manifiestamente de competencia o atribuciones para ello, una vez acordada la ilegalidad del proceso será castigado con la pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta.



Artículo 521 bis.



Los que, con ocasión de un proceso de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución convocadas por quien carece manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, participen como interventores o faciliten, promuevan o aseguren su realización una vez acordada la ilegalidad del proceso, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.



Artículo 576 bis.



1. La autoridad o funcionario público que allegara fondos o bienes de naturaleza pública, subvenciones o ayudas públicas de cualquier clase a asociaciones ilegales o partidos políticos disueltos o suspendidos por resolución judicial por llevar a cabo conductas relacionadas con los delitos a que se refiere esta sección, así como a los partidos políticos, personas físicas o jurídicas, entidades sin personalidad jurídica y, en particular, grupos parlamentarios o agrupaciones de electores que, de hecho, continúen o sucedan la actividad de estos partidos políticos disueltos o suspendidos será castigado con la pena de tres a cinco años de prisión.



2. Se impondrá la pena superior en grado a la prevista en el apartado anterior a la autoridad o funcionario público que continuase con las conductas previstas en este artículo una vez requerido judicial o administrativamente para que cese en las citadas conductas.



Manos a la obra, se han visto los resquicios legales para calificar las acciones llevadas a efecto por el ejecutivo catalán, altos cargos, funcionarios, asociaciones civiles, etc, hay que modificar los artículos necesarios o redacción de otros nuevos, aparte de incluír otra vez los anteriormente enumerados, para poner freno con el Código Penal a los golpistas y poder tomar en estos casos medidas cautelares para evitar la huída de los implicados.