Casado pide salir de las quinielas políticas de 2019 para que la "cloaca" deje de cuestionar su prestigio

Si llego a saber lo que se ahora para rato me habría gastado un pastón en la universidad de mi hija y le habría hecho perder cinco años de su vida más otros dos del máster.



Yo ahora me voy a apuntar al PP y a la Universidad Rey Juan Carlos para hacer la carrera de ingeniero aeronáutico en UN AÑO.



Porque solo en un año? Pues porque me van a convalidar el 90% de las asignaturas .



Aportaré fotos en las que se me ve en las fiestas del pueblo tirando cohetes . En otras se me ve tirando del correo de una cometa. En otras fotos se ve como hago volar un avión de papel y aunque no tengo pruebas fotográficas puedo prometer que con carburo y agua hice volar una lata metálica de tomate en salsa a más de 20 metros de altura.



No creo que a la vista de lo visto tenga ningún problema en que me convaliden casi todas las asignaturas, me den el título y aprovecharé el mes de vacaciones para sacarme el máster de la NASA. Para que luego digan que en España no hay cultura.