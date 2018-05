Rajoy, dispuesto a verse con Torra si se lo pide pero avisa: "Ni hubo república ni la va a haber"

El jefe del Ejecutivo asegura que "está disponible para hablar"

No recoge el guante del 'president' sobre la anulación del artículo 155

Hará lo que esté en su mano para que Rivera "esté en el consenso"

El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha asegurado este martes que está dispuesto a verse con el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, si éste se lo solicita pero ha avisado que en Cataluña "ni hubo independencia ni república" ni "la va a haber" en el futuro. Además, ha recalcado que todo el mundo tiene que "cumplir la ley" y ha añadido que en esta comunidad "solo puede haber un presidente, una sola legalidad y unas únicas instituciones válidas, que son las que establecen la Constitución y el Estatuto de autonomía".

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en Sofía con el primer ministro de la República de Bulgaria, Boyko Borissov, poco después de que Puigdemont y Torra hayan solicitado en una comparecencia desde Berlín que se ponga "día y hora" para iniciar "un diálogo sin condiciones" y "hallar una solución política al conflicto". También han solicitado poner fin al control de las cuentas catalanas.

El presidente del Gobierno ha señalado que él lo que quiere es que se recupere la normalidad en Cataluña y ha rechazado hablar en este momento de qué líneas rojas deben producirse para aplicar de nuevo el artículo 155 de la Carta Magna. "No me gustaría que España viviera durante un tiempo indefinido una situación de anormalidad", ha apostillado.

Tras subrayar una vez más que todo el mundo tiene que "cumplir la ley", desde los ciudadanos hasta cualquier gobernante, ha afirmado que en Cataluña "solo puede haber un presidente, una sola legalidad y unas únicas instituciones válidas, que son las que establecen la Constitución y el Estatuto de autonomía" de Cataluña.

Dicho esto, ha dejado claro que en Cataluña "ni hubo independencia ni hubo república" al tiempo que ha garantizado que no las va a haber en el futuro. "Espero que todo el mundo actúe con sentido común y todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos se quede como una etapa de las mejorables de nuestra historia", ha manifestado, para agregar que él va a trabajar "por la concordia" y por que se cumpla la ley.

"Ve "positivo" tener una reunión con Torra

En cuanto a si está dispuesto a recibir en el Palacio de la Moncloa a Torra y cuándo podría tener lugar ese encuentro, Rajoy ha dicho que está "disponible para hablar". "Por supuesto que voy a recibir al presidente de la Generalitat si él me lo pide. Jamás me he negado a hablar con el presidente de la Generalitat ni con el presidente de ninguna comunidad autónoma", ha afirmado.

Eso sí, el jefe del Ejecutivo ha recordado que su posición es "conocida" porque tanto el presidente del Gobierno de España como el de cualquier país europeo tienen que hablar "dentro de la ley". "Creo que es positivo también que tengamos una reunión y yo le escucharé con mucha atención", ha manifestado, para reconocer que el diálogo con su "antecesor", Carles Puigdemont, "no fue fácil". "Espero que haya por su parte un esfuerzo", ha espetado a Torra.

Reunión con Rivera el jueves

Ante la reunión que mantendrá este jueves con Albert Rivera en el Palacio de la Moncloa y si ve en peligro el consenso de los constitucionalistas, Rajoy ha dicho que espera que el presidente de Ciudadanos esté "en el consenso" y apoye el acuerdo que ha alcanzado este martes con el líder del PSOE, Pedro Sánchez. "Haré cuanto esté en mis manos para que el señor Rivera esté en el consenso", ha enfatizado.

En este sentido, ha resaltado que están hablando de temas "tan importantes" como la Constitución, el Estado de Derecho, el imperio de la ley y la unidad nacional. "Por tanto, no tengo ninguna razón para pensar que el señor Rivera pueda estar fuera de ese consenso", ha manifestado, para añadir que espera que la reunión de este jueves sea "tan fructífera" como la que ha tenido con el secretario general de los socialistas.

A su entender, en este tema están hablando de "lo más importante" que tienen como españoles que es "la nación" y "todos los partidos deben trabajar conjuntamente". "Desde luego, buscaré la unidad y no haré ni diré nadie que dificulte la unidad ni con el señor Rivera ni con ningún otro dirigente político de mi país", ha apostillado.

Por lo pronto, el presidente de Ciudadanos ha anticipado que acudirá a ese encuentro con Rajoy con "soluciones y acuerdos" para Cataluña y para ver cómo se extiende el 155 porque no se puede "salir corriendo" de esta comunidad autónoma.

La unidad, un valor "muy importante"

Rajoy ha explicado que este martes ha ofrecido "un acuerdo" a Pedro Sánchez para "seguir trabajando de manera conjunta" como han hecho hasta ahora con el 155 y ha dicho que espera los que defienden la unidad de la nación, la Constitución española, el principio de legalidad y el Estado de Derecho sigan "juntos". "La unidad es un valor muy importante y haré lo que esté en mi mano para preservarlo", ha dicho.

En concreto, Rajoy y Sánchez han apostado este martes por "reforzar" su acuerdo político para defender el orden constitucional y ofrecer una respuesta "pactada y proporcional" contra cualquier "intento" de poner en marcha estructuras políticas distintas a las recogidas en la Constitución y el Estatut. Además, han acordado que esta vigilancia en el cumplimiento de la legalidad se haga extensiva al presupuesto de la Generalitat para garantizar que no se dedican fondos públicos al proyecto secesionista.

