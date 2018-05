Rajoy y Sánchez pactan frenar el "discurso xenófobo y frentista" de Torra y no descartan otro 155

Catalunya, Tabarnia, estatut, etc, etc. ¿ alguien sabe la pastilla que se ha tomado, si la roja o la azul ? Una república proclamada pero no implementada, un estatut votado y cepillado por el TC, un lider socilista que dice "NO es NO" pero que si lo dejamos de lado se convierte en "No puede ser SI", unos PGE que dependen de Tabarnia, una subida de pensiones que "NO puede ser" y sin embargo será, etc, etc... Matrix en estado puro. Comprensible solo si tienes un máster de la URJC.