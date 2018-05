La jornada más sangrienta en Gaza alcanza ya 60 palestinos muertos

¿y qué diferencia hay entre creerse la raza superior o creerse el pueblo superior, el pueblo elegido de dios? … parece que el sentido de la superioridad siempre comete el mismo tipo de crímenes … El sionismo no quiere la paz porque al parecer la tierra prometida es más amplia que la tierra de los tratados internacionales, Israel cada vez ocupa más territorio y la paz le trae sin cuidado porque es poderoso, porque la guerra con Palestina no le causa bajas … Israel es un estado militarizado dónde se tiene muy presente que los palestinos son un pueblo consagrado al exterminio tal y como en la “historia” antigua fueron consagrados otros; Moisés y Josue, no dejaron supervivientes entre los amorreos, cananeos, hititas, jebuseos etc, … porque el señor les prometió una tierra que nunca fue suya … aunque el mérito militar era en realidad del señor, lo cual los exime de responsabilidad … Según las leyes cuando se ocupa un territorio sus habitantes están bajo la protección del ocupante … pero a nosotros nos dicen que el toro es para lidiarlo, al coreano que el perro se come y a esta gente les dicen que el palestino es para exterminarlo, … y después de leer su libro sagrado les parece algo de lo más normal ocupar territorios y exterminar a sus habitantes, hombres, mujeres y niños … Mientras más antiguo es el pueblo, más engreído, más arrogante, más superior se cree, porque podrá haber un nacionalismo español o catalán pero eso no es nada comparado con ser el pueblo de dios, … y pasan los siglos y uno muere pero cree que va a permanecer en sus descendientes a los cuales ha traspasado su doctrina con todas sus mentiras y sus falsos valores. Tan bien son “educados” en esa conciencia del pueblo judío que creo que no hay oposición alguna en todo Israel a las masacres, ni pizca de remordimiento, de duda o de cuestionar, … y tienen el permiso de los demás gobiernos del mundo, la superstición les parece un motivo muy importante, porque el judío sionista de Alemania o de Rusia de 30 o 50 años de edad sentía nostalgia desde hacía mas de mil años por una tierra prometida que jamás había visto, ... aquí en Europa o en EEUU se imponen sanciones a Corea, Venezuela o Cuba, porque violan los DDHH pero a Israel se les dan premios, …