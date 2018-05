García-Page: "El presidente de la Generalitat quiere otra etapa de confrontación"

La entrevista, concertada para hacerla coincidir con el plazo tope de formar gobierno en Cataluña, se celebra en su despacho del Palacio de Fuensalida, en Toledo. Lugar amplio y soleado, decorado con muebles blancos y de cuyas paredes cuelgan cuadros de gran tamaño y colores llamativos, en los que predomina el rojo, para dar un aire de modernidad que "no recuerde a la lúgubre etapa de Cospedal", señala con ironía. Emiliano García-Page es plenamente consciente de que la última encuesta del CIS en la que C's da el sorpasso a su partido debe encender las alarmas, aunque se amarra a la parte más positiva que les da ganadores en poblaciones pequeñas y medianas.

Socialista moderado, sobradamente preparado y con amplia experiencia tanto a nivel orgánico (secretario general de los socialistas de su comunidad) como institucional (concejal, consejero, vicepresidente y presidente del gobierno autónomo, alcalde y senador), Page mantiene un perfil a la medida del puesto que ocupa.

¿Qué piensa del perfil del nuevo 'president' y de sus tuits xenófobos y supremacistas?

Muchos ciudadanos de Castilla-La Mancha tuvieron que marcharse a Cataluña a ganarse la vida, y yo voy a tener con el nuevo presidente una actitud mucho más respetuosa que la que ha venido teniendo él desde una perspectiva casi racista. Si en vez de Torra fuera cualquier persona de otro país quien dijera esas cosas, le estaríamos pidiendo que rectificara. Son insultos intolerables si se pretende tener un cargo constitucional al amparo de la Constitución y con el nombramiento del Rey. Con lo que le hemos oído decir estos días durante la investidura no parece que quiera abrir una nueva etapa de consensos.

Efectivamente ya ha dicho que va a impulsar lo que se decidió en el referéndum ilegal, y su objetivo es instaurar la república catalana...

Da la sensación por su posicionamiento de que no quiere normalizar nada, más bien lo contrario. Pero si sigue la estela de Puigdemont se va a encontrar con la unidad rotunda de todas las instituciones democráticas y de todos los partidos que creen que la Constitución va por delante. A estas alturas estamos curados de espanto y creo que los independentistas saben dónde está el precipicio. Depende de ellos evitar tirarse por ese precipicio o encontrar vías de diálogo, porque nosotros tenemos un manual de entendimiento que está blanco sobre negro: la Constitución.

Pues la intención de hacer efectiva la independencia hace saltar en pedazos nuestra Constitución...

Yo no aceptaré que el presidente de Cataluña vulnere la Constitución, quiera romper la igualdad y nos trate con desprecio y racismo por el hecho de ser españoles.

Vamos, que usted también cree que Puigdemont ha designado como candidato a Torra como un títere para seguir alargando el 'procés'.

Todos los movimientos que está haciendo Puigdemont y buena parte de los independentistas tienen que ver con tácticas judiciales. Son maniobras para intentar conseguir un escenario en el que se pueda revisar su situación jurídica. La designación de Quin Torra es un planteamiento provisional porque saben que el tema de Cataluña no lo va abordar el actual gobierno. Rajoy forma parte del problema, aunque lógicamente si hay que tomar partido, todos le apoyamos frente al independentismo. Vamos camino de que la solución de medio y largo plazo sean parches hasta que haya elecciones generales.

El hecho de que haya 'consellers' y altos cargos en la cárcel, ¿forma parte del problema o de la solución?

Creo que la acción judicial era inevitable porque se han cometido graves delitos, pero más allá de eso no creo que Torra quiera normalizar nada. En la política catalana se vive desde hace años una parodia patética que pone patas arriba los usos políticos de una democracia.

De entrada, parece que el juez Llarena ha rebajado el concepto del delito de rebelión...

Hay una amplia mayoría de juristas que no tiene claro el concepto de rebelión, y ya veremos al final cómo se sustancia la tipificación de los delitos. Pero, sean cuales sean las medidas judiciales todos ganamos si se normaliza institucionalmente Cataluña. Si se puede dar por finalizada la aplicación del 155 eso será un síntoma de que va bajando la fiebre.

¿El 155 finalmente ha sido un acierto o parte del problema?

La aplicación del 155 ha sido un acierto. Era inevitable el electroshock constitucional previsto, y creo que se ha aplicado en su justa medida. Una sobredosis, como reclamaban algunos, hubiera sido mucho peor.

Según el último CIS, C's consigue el 'sorpasso' al PSOE, ¿se han encendido las alarmas en su partido?

En esa encuesta el PP va en caída libre y Ciudadanos tiene motivos para estar contentos porque van al alza desde hace un año. Pero el CIS, de fondo, no establece ningún resultado concluyente. Eso sí, tiene dos cosas muy importantes para el PSOE: que hoy como marca, tiene una imagen más transversal y que va muy por delante, en términos electorales, en las poblaciones entre 2.000 y 10.000, entre 10.000 y 50.000 y entre 50.000 y 100.000. Y esto nos permite aventurar unos resultados razonablemente buenos.

¿De verdad cree que en las municipales y autonómicas le van a doblar el pulso al CIS?

Lo importante es el pulso diario y gestionar bien. Pero el 90% de los alcaldes con los que hablo dan por hecho que, si mañana hubiera elecciones, revalidarían. Hay una sensación general entre los que gobernamos con las siglas del PSOE de que el viento nos es mucho más favorable que en los últimos años.

Puede que el PP, como usted dice, esté en caída libre, pero sigue ganando a pesar de Cifuentes, la corrupción, de Cataluña...

Esta última encuesta tiene una alta dosis de especias. La han sazonado y cocinado más que en otras ocasiones. Pero, sinceramente, creo que el PP hoy por hoy, la única baza que tiene respecto a Ciudadanos, Podemos y el PSOE, es que nosotros tenemos candidato y el PP está a tiempo de cambiar de candidato para no hundirse completamente.

¿Usted da por hecho que Rajoy no será candidato?

Estoy completamente seguro de que si se agota la legislatura, como parece, Rajoy no será el candidato en las próximas elecciones. Tal y como están las cosas, es posible que el PP, a la vuelta del verano, una vez haya sacado los Presupuestos dé un giro. La única maniobra que tiene es un cambio de gobierno en profundidad, donde empiecen ya a divisarse objetivos de futuro.

El hecho es que el PSOE no remonta y el liderazgo de Pedro Sánchez tampoco sale bien parado: ¿les inquieta esa tendencia tras la 'guerra civil' que han padecido?

Las encuestas lo que ponen de manifiesto es que la marca como tal del PSOE está muy aireada y tiene un factor muy positivo en la opinión pública.

¿Me está diciendo que la marca está por encima del líder en estos momentos?

Si Pedro le echa a la batalla electoral el coraje que le echó a la batalla interna, sin duda ninguna puede llegar a la Moncloa. Hay una metáfora taurina que se puede aplicar, porque es una radiografía sociológica importante: aunque el toreo natural es por la izquierda, para conseguir triunfos tienes que torear con las dos manos. Eso, por un lado, y por otro, los trofeos son del matador.

¿Y está toreando peor porque no es diputado?

No estar en el Congreso evidentemente significa un desplazamiento de la actividad diaria que se crea políticamente en torno al Parlamento. Sé que una parte importante de la sociedad reclama más iniciativa, más protagonismo del PSOE, y seguramente hay gente que no entiende los ritmos que lleva Ferraz.

¿Y usted los entiende o tiene una visión crítica de lo que está haciendo Ferraz?

Yo lo que entiendo es que al ritmo que va la política española, mantener la tensión mucho tiempo seguido es difícil, y después de la tensión que tuvo el PSOE, da la impresión de que Ferraz se ha tomado este tiempo como de acoplamiento, y está preparándose para el sprint.

Vamos, que para usted Pedro Sánchez no es un líder discutido en este momento, que las aguas han vuelto a su cauce...

Hay un razonable escenario de unidad en el partido y no se discute el liderazgo de Pedro Sánchez. Pero finalmente, el liderazgo de verdad es el que te dan las urnas. Al final quien manda es el ciudadano, y este vale para Pedro Sánchez, para mí y para todos.

Entonces, ¿el liderazgo del secretario general del PSOE sólo se consolidará cuando gane elecciones?

No estoy de acuerdo con los que piensan que Pedro sólo tiene obsesión por seguir de secretario general, aunque se pierda. Creo que tiene la ambición de ser presidente del Gobierno y es consciente de que al final los liderazgos sociales son los que te mantienen o no. Y, más allá de eso, si no hay unidad no hay votos y si no hay votos no hay unidad.

Tal vez, pero la relación entre él y Susana Díaz no se endereza, incluso dicen que es aún peor...

Nadie aspira a que Susana y Pedro vayan al cine juntos. Lo único que debemos hacer es remar todos en la misma dirección. Ahora mismo Pedro Sánchez es el primer beneficiario de que Susana revalide en Andalucía o nosotros aquí en Castilla-La Mancha. Si alguien quiere ver estos objetivos como contrapuestos, se equivoca de plano.

¿Usted ya no tiene intención de jugar a la liga mayor como candidato a La Moncloa?

No tengo ni intención ni capacidad para ser candidato a La Moncloa.

Oiga, tal como están las cosas, si llega el caso, ¿en las próximas elecciones usted cambiaría de pareja de baile, a Podemos por C's?

Yo busco la mayoría suficiente como para no tener que buscar pareja de baile. Siempre he dicho con claridad que me parecía más fácil pactar con Albert Rivera que con Pablo Iglesias. Pero vamos, C's en Castilla-La Mancha tiene el hándicap de que debe alejarse todo lo posible de la filosofía del PP, porque los ciudadanos van a cuidarse mucho de que Cospedal o quien se presente en su nombre no pueda volver.

Pues Cospedal le ganó a usted en las últimas elecciones, ¿no le parece una adversaria complicada?

Estoy deseando que se presente. Debo ser el único en esta región que está deseando que vuelva Cospedal, porque eso a mí me da votos. Pero vamos, a estas alturas incluso los suyos creen que tiene un papel político de tapón.

¿El tema de la financiación autonómica tiene arreglo, o con Cataluña no habrá finalmente nada que hacer?

El tema es por qué Rajoy no ha abordado el asunto de la financiación hace tres o cuatro años, porque ahora imponer a Cataluña un modelo no va a ayudar a arreglar el problema y no nos vamos a poner de acuerdo todos, aunque no esté Cataluña, porque eso podría esconder una treta para que luego haya una negociación bilateral con los catalanes, lo que sería todavía más peligroso. Rajoy, con la financiación autonómica, como en tantas cosas, nos ha situado en un punto muerto.

Cambiando de asunto, ¿el caso de Cifuentes ha sido un aviso para navegantes de lo peligroso que puede llegar a ser el fuego amigo?

El caso Cifuentes apesta a fuego amigo. Me parecen más peligrosos los que han grabado el vídeo y lo han guardado, que haberse llevado tres cremas. Yo en lo personal créame que lamento lo que le ha pasado a Cristina Cifuentes, y el linchamiento que ha tenido de los suyos.

¿Y qué se esconde detrás de eso?

En el PP ahora mismo se están afilando los cuchillos para lo que va a ser el post-Rajoy y ya nadie se fía de nadie ahí dentro.

¿A usted qué le ha parecido el final de ETA, con ese perdón selectivo?

Pues muy miserable, pero no creo que quien ha sido capaz de matar, como lo han hecho ellos, se plantee la vida desde una perspectiva moral. Yo tengo muy claro que la batalla la ha ganado la democracia, y que, aunque parezca duro decirlo así, la resistencia que ha tenido el sistema democrático a la violencia ha terminado haciendo más fuerte a la democracia. Sin hacer comparaciones entre situaciones, hoy el independentismo catalán está generando un proceso de reafirmación serena, razonable e inteligente de España, dentro y fuera.

¿Y el fin de la política de dispersión de presos debe plantearse?

En esta legislatura es evidente que nadie se lo va a plantear. Yo no estaría de acuerdo si eso se plantea como un elemento de negociación o de cesión de nada.

Al final quien ha negociado bien ha sido el PNV, le ha salido redondo apoyar los presupuestos, ¿no?

Sí, a 500 millones el diputado. A mí los nacionalistas me insultaron por decir lo que ahora está pasando: que España se hubiera ahorrado mucho si la mayoría que ahora tiene el presupuesto hubiera sido la mayoría del principio de la legislatura.

¿Ha apoyado en C-LM la ley más avanzada de España para los huérfanos de la violencia machista?

Es cierto que hemos aprobado la ley más avanzada de España, porque es de sentido común que los niños, que lo que ven es cómo muere la madre y sigue vivo el padre asesino, sean considerados huérfanos y reciban una pensión para poder salir adelante.

Lo que sigue igual, aunque pasen los años es el trasvase Tajo-Segura, ¿puede cambiar algo?

Después de tantos años mi experiencia del trasvase Tajo-Segura me lleva a ser antitrasvasista por definición, porque aquí hay un trasvase de la España seca a la España seca, no de la húmeda a la seca. Y Europa ya nos ha advertido de que la política de trasvases no es sostenible, y eso de que las desaladoras no son la alternativa es falso.

