800 533

China advierte que no cambiará su postura en las negociaciones comerciales con EEUU

Pekín, 10 may (EFE).- China advirtió hoy que no cambiará su postura en las próximas negociaciones que mantendrá con Estados Unidos para intentar encontrar una solución a sus diferencias y evitar una guerra comercial entre las dos potencias económicas.

"La posición china ha sido muy clara. Nos oponemos al unilateralismo y al proteccionismo comercial. EEUU debe retractarse de sus amenazas", afirmó un portavoz del Ministerio de Comercio, Gao Feng, en una rueda de prensa en Pekín.

De cara a las negociaciones que el viceprimer ministro chino, Liu He, retomará en Washington con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, Gao aseveró que "la posición china no ha cambiado y no cambiará".

Sin embargo, mostró su esperanza de que esta nueva ronda de contactos permita "avanzar conjuntamente en el desarrollo de la cooperación económica y comercial entre China y EEUU y lograr beneficios mutuos y beneficiosos para las personas de ambos países y del mundo".

El viaje de Liu a EEUU servirá para que continúen las conversaciones que tuvieron lugar la semana pasada en Pekín entre la delegación estadounidense encabezada por Mnuchin y las autoridades chinas lideradas por Liu, de las que no salieron acuerdos concretos.

Hace dos días, el presidente chino, Xi Jinping, abordó estas tensiones comerciales con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una conversación telefónica en la que Xi abogó por el diálogo para encontrar una solución a la escalada de tensión tras el anuncio de fuertes aranceles a las importaciones por parte de ambos países.

PUBLICIDAD