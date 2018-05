800 488

El CdR pide más "ambición" en el presupuesto de la UE y critica los recortes en cohesión

Bruselas, 3 may (EFE).- El presidente del Comité de Regiones, Karl-Heinz Lambertz, advirtió hoy de que pese al "ligero aumento" del presupuesto propuesto por la Comisión Europea (CE) para el periodo 2021-2027 este "no es suficiente" dado que "no aborda la necesidad de reducir las disparidades" en el bloque comunitario.

"Ahora más que nunca, necesitamos una UE ambiciosa desde el punto de vista político que cuente con los medios para lograrlo. Un aumento al 1,1 % de la renta nacional bruta es demasiado modesto en un momento en el que Europa necesita ser audaz", dijo en un comunicado.

La CE presentó este miércoles el primer presupuesto de la era "posbrexit" para el periodo 2021-2027, en el que pide elevar los fondos hasta 1,28 billones de euros, pero plantea recortes en las políticas agrícola y de cohesión.

"La política de cohesión corre el riesgo de verse fragmentada y centralizada. La propuesta de reducir los fondos de cohesión en un 10% o más entraña el riesgo de socavar la única política de la UE que aporta un verdadero valor añadido a las regiones y las ciudades europeas", criticó.

En cuanto a la Política Agrícola Común (PAC), el presidente Lambertz subrayó que el pilar de desarrollo rural podría verse reducido en casi un 15 % con este presupuesto y que "esto impediría a las regiones europeas cumplir sus objetivos en innovación, inclusión y protección medioambiental en zonas rurales durante la próxima década".

Por otra parte, el CdR respaldó la apuesta de la CE por una mayor convergencia de las normas económicas y sociales en la zona del euro pero reivindicó una mayor participación de las regiones y ciudades.

Lambertz esperó que aún haya margen de mejora en el presupuesto y aseguró que cooperará con el Parlamento Europeo y el Consejo para mejorar las propuestas "lograr una Unión Europea más cohesionada e innovadora".

