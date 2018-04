800 536

La UE no tendrá conversaciones sobre comercio con EEUU sin la exención total en los aranceles

Estrasburgo (Francia), 18 abr (EFE).- La Comisión Europea (CE) negó hoy haber ofrecido ningún tipo de acuerdo comercial a Estados Unidos a cambio de que la UE quede exenta de sus aranceles al acero y al aluminio, y aseguró que este tipo de conversaciones no sucederán hasta que se confirme que la exención es permanente.

"No hemos ofrecido nada a Estados Unidos, no vamos a ofrecerles nada para quedar exentos de aranceles que consideramos que no cumplen las reglas de la Organización Mundial del Comercio (ICOMERC.MC ), aseguró la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, en una rueda de prensa en Estrasburgo.

La comisaria sueca respondió así a la pregunta de un periodista sobre supuestas conversaciones entre Washington y Bruselas para llegar a un acuerdo comercial limitado, que cubriera únicamente bienes industriales y contratación pública, una posibilidad que Malmström rechazó.

"Siempre estamos dispuestos a hablar sobre barreras al comercio, pero bajo ninguna circunstancia vamos a negociar nada bajo presión, bajo amenazas", recalcó Malmström.

La comisaria dijo que la prioridad del Ejecutivo comunitario es conseguir la exención "incondicional y permanente" a los aranceles a las importaciones de aluminio y acero impuestos por Estados Unidos, que no afectarán a la Unión Europea hasta, al menos, el próximo 1 de mayo.

Este es el plazo límite fijado por Estados Unidos para decidir si prorroga las exenciones anunciadas el pasado 23 de marzo, y la eurocomisaria del ramo está encabezando las conversaciones con altos funcionarios estadounidenses para lograr esta excepción.

"Aún no hemos recibido ninguna garantía, pero las conversaciones continúan", explicó Malmström.

"Primero necesitamos una exención permanente e incondicional y entonces, cuando esto esté confirmado por el presidente (de EEUU), podemos seguir hablando de cualquier otra cosa de la que quieran hablar", agregó.

La comisaria puntualizó que cualquier inicio de conversaciones comerciales requeriría el mandato del Consejo, la institución que representa a los países de la Unión Europea (UE).

Sobre estos aranceles, que ya han entrado en vigor para algunos países, la comisaria señaló que "hay motivos para la preocupación" y aseguró que ya se pueden ver "tendencias de distorsiones comerciales" que afectan también a la UE.

PUBLICIDAD