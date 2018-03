800 533

La Mesa del Congreso avala el veto del Gobierno a la subida de las pensiones

Madrid, 13 mar (EFE).- La Mesa del Congreso ha avalado hoy -con el voto del PP y Cs- el veto del Gobierno a la tramitación de la proposición de ley de Unidos Podemos que planteaba que las pensiones se revaloricen a inicios de año con el IPC previsto y que, en caso de no cumplirse ese dato, se abone la diferencia en un pago único.

La decisión de la Mesa se produce apenas 24 horas antes de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en un pleno monográfico de la Cámara Baja para informar de sus planes para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Además de avalar ese veto, la Mesa del Congreso también ha ratificado la oposición del Gobierno a la tramitación de otras tres proposiciones de ley sobre accesibilidad universal, recargo solidario a las entidades financieras y traspaso de la autopista AP-9.

También se ha acordado rechazar el escrito de reconsideración presentado por el PSOE al veto del Ejecutivo a la su proposición de de reforma de la Ley de Memoria Histórica que, entre muchas medidas, proponía exhumar los restos de Franco, sacarlos del Valle de los Caídos y convertir el monumento en un Centro Nacional de la Memoria.

La Constitución otorga al Ejecutivo la prerrogativa de oponerse a la tramitación de aquellas iniciativas que suponen, a su juicio, una disminución de los ingresos o un aumento de los gastos presupuestarios.

En el caso de la proposición de revalorización de las pensiones, el Ejecutivo considera que la aprobación de esta iniciativa generaría un aumento del gasto cuantificable en 2.175,28 millones de euros en 2018 por la paga adicional correspondiente a la variación del IPC en 2016 y 2017.

Adicionalmente, estima un incremento del déficit publico en el periodo 2020-2025 por la supresión del Factor de Sostenibilidad y la aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones.

Unidos Podemos y también el PSOE han criticado con dureza los vetos del Ejecutivo y que la unión del PP y Ciudadanos los hayan avalado hoy en la Mesa.

"Del PP no esperamos nada, pero hacemos un llamamiento a Ciudadanos para que levante ese veto y se pueda debatir", ha denunciado la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, que ha recordado que su grupo también presentó una proposición de ley para limitar los vetos que también está paralizada en el trámite de enmiendas.

Montero ha anunciado que su partido participará en la concentración del próximo sábado 17 de marzo en la Puerta del Sol en defensa del sistema público de pensiones.

Críticas también de la portavoz socialista, Margarita Robles, que ha lamentado la "insensibilidad" del Gobierno por impedir la tramitación de su propuesta para garantizar la accesibilidad universal.

Miguel Anxo Fernán Vello, de En Marea, ha expresado su "malestar profundo" por el veto del Ejecutivo a la revalorización de las pensiones, así como la transferencia a Galicia de la autopista AP-9.

A su juicio, el Ejecutivo impone "la fuerza del no por el no", no entiende el "lenguaje democrático" y solo defiende el "capital" y el "negocio de los amigos" por encima del interés de los ciudadanos.

Desde Ciudadanos, Juan Carlos Girauta ha negado que su partido haya vetado la proposición de revalorización de las pensiones.

"No vetamos nada, quien veta es el Gobierno al ser una prerrogativa del Gobierno. Si ellos lo hacen, lo hacen ellos", ha subrayado.

Girauta ha recordado que el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero también vetó iniciativas del PP para elevar la cuantía de las pensiones.

Además de los vetos, la Mesa del Congreso también ha acordado no ampliar los plazos de enmiendas de tres proposiciones de ley que ahora continuarán su tramitación parlamentaria.

Se trata de las proposiciones de ley sobre represión penal de la financiación ilegal de los partidos políticos, de modificación de la ley electoral para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad y de medidas de protección de los consumidores vulnerables de gas natural y otros gases combustibles.

