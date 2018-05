Torra: "El principio de restitución será la base del Govern y vale para todos"

Puig, Turull y Rull habrían aceptado: "Sería un honor contar con ellos"

El ex major de los Mossos, Trapero, también está en los planes de Torra

Quim Torra tras la investidura. Foto: Efe

El presidente electo de la Generalitat, Quim Torra, prepara ya un Govern de JxCat y ERC en el que prevé restituir a los exconsellers que quieran estar y en el que Elsa Artadi y Pere Aragonès suenan como figuras de mayor peso. "El principio de restitución será la base del Govern y vale para todos", ha dicho en Catalunya Radio este martes.

Según fuentes JxCat citadas por Europa Press, el grupo siempre ha apostado por la restitución del Govern cesado en la medida de lo posible, pero, después de no haber podido investir a Carles Puigdemont -aún se lo plantean para más adelante según dijo el propio Torra en su investidura-, esta acción la circunscribe ahora a tres exconsellers que habrían aceptado el reto, de los doce que había en el gabinete destituido.

Así, Lluís Puig, que sigue en Bélgica, sería propuesto para asumir de nuevo Cultura; Jordi Turull, para el Departamento de la Presidencia; y Josep Rull, en Territorio y Sostenibilidad. También Ton Comín ha sido mencionado por Torra. "Sería un gran honor poder contar con ellos".

"Dependerá de las personas y sus situaciones personales" que se pueda restituir al máximo el Govern de Puigdemont, ha dicho Torra pidiendo respetar las decisiones que puedan tomar cada uno de ellos. En este sentido, Torra lamenta no poder contar con Joaquim Forn porque se ha autodescartado. Del resto, "no me consta que ninguno de ellos no quiera hacerlo", ha dicho.

Además de los exconsellers, esta decisión es ampliable a los directores generales pasando por el exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero.

Torra ha reivindicado que el Govern lo nombrará él pero que irá a Berlín "las veces que sean necesarias" para acordar la estrategia a seguir con el expresidente Carles Puigdemont--la primera visita se produce este mismo martes-.

Además de restituir al Govern y los altos cargos, Torra restituirá el Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya (Diplocat) y reabrirá las delegaciones en el extranjero y las ampliará. Y lo hará, entre otras cosas, porque "la internacionalización del caso catalán es clave" y se llevará a cabo con Carles Puigdemont al frente a través del nuevo Consejo de la República.

Este Consejo de la República trabajará de forma coordinada con las instituciones catalanas y la asamblea de electos que se creará para "empoderar a la ciudadanía" y crear un proyecto de constitución catalana.

Fuentes de JxCat admitieron que sería un gesto "simbólico" inicial, que tendrá previsiblemente poco recorrido una vez sea impugnado por el Gobierno central, que ya llevó al Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de la presidencia, que preveía, entre otros aspectos, que los consellers pudieran ejercer sus funciones desde el exterior.

Artadi, nombre fuerte

La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, que estaba en Berlín cuando Carles Puigdemont anunció a Quim Torra como relevo, será uno de los nombres fuertes en el Govern y en principio podría asumir la cartera de Empresa, si bien aún está pendiente de saber el dibujo final del organigrama, en el que ha sonado asimismo como posible titular de Presidencia o Gobernación.

En cuanto a las otras dos carteras, la diputada y exdirectora de la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs, se perfila para Cultura tomando el relevo de Lluís Puig, y el director del Incasòl Damià Calvet, como máximo responsable de Territorio, en sustitución de Rull.

Uno de los valores con más proyección del PDeCAT, el diputado y alcalde de Mollerusa (Lleida), Marc Solsona, podría ingresar en el Govern en la cartera de Gobernación si no cae en manos de Artadi, que, ocupe la consellería que ocupe finalmente, está previsto que ejerza de portavoz del ejecutivo.

Diversas fuentes consultadas coinciden en situar al expresidente de la Asociación Catalana de Municipios y exalcalde de Premià de Mar (Barcelona), Miquel Buch, como nuevo conseller de Interior.

Por parte de ERC, que lleva meses reclamando un gobierno efectivo y rehuye los gestos de carácter meramente simbólico, rechaza proponer como consellers a personas del anterior Govern que ahora no podrían asumir el cargo por encontrarse en prisión o en el exterior.

De los consellers que serán designados a propuesta de ERC, ya hay tres que están totalmente confirmados: Pere Aragonès (vicepresidente y conseller de Economía), Ester Capella (Justicia) y Teresa Jordà (Agricultura), mientras que se perfila también el diputado Chakir El Homrani como conseller de Trabajo y Asuntos Sociales.

Al igual que la exconsellera de este mismo departamento Dolors Bassa, Chakir el Homrani procede del sindicato UGT y, en su caso, además, fue en la anterior legislatura el portavoz de JxSí en la ponencia que elaboró la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía.

Para cubrir las consellerías de Enseñanza el nombre que más circula en ERC es el de Mònica Palacín, mientras que David Elvira o Joan Ignasi Elena pueden acabar asumiendo la cartera de Salud.

Por lo que respecta al Departamento de Asuntos Exteriores y Relaciones Institucionales, el nombre del titular permanece abierto después de que el eurodiputado de ERC Jordi Solé se haya autodescartado.

En su perfil en Twitter, Solé ha apuntado que le "honra" que su nombre haya "sonado" para el cargo de conseller de Asuntos Exteriores "pero, no obstante, continuaré con mis responsabilidades como eurodiputado y alcalde" de Caldes de Montbui (Barcelona).

