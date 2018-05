Julio Rodríguez: "Para arreglar Cataluña se necesita un referéndum pactado, legal y con garantías"

"Nuestra postura es coherente y es la única salida a largo plazo"

Julio Rodríguez. Foto: Elisa Senra

Julio Rodríguez está estos días promocionando su libro Mi patria es la gente y, disciplinado, matiza que contestará a todo tipo de preguntas que le haga el periodista.

Político y ahora escritor. ¿Es usted como un militar del siglo XIX?

Reivindico la política como actividad, que está tan desprestigiada. Pienso que la deben hacer todos los ciudadanos y los militares somos ciudadanos de uniforme y, aunque no por ley, tenemos que ser políticos porque si no, tenemos una laguna en nuestra educación. Lo de escritor, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho leer, pero soy más lector que escritor.

¿Es un 'rara avis' en el Ejército?

No. Las Fuerzas Armadas son una institución conservadora, pero es un reflejo de la sociedad, con la misma diversidad y pluralidad. Hay mucha gente que vota izquierdas, derechas y centro. Y eso es bueno.

Su salida fue traumática...

Lo que hice, porque estaba obligado, fue pedir la baja. Se vieron obligados administrativamente a concedérmela, pero en lugar de poner "se concede el cese a petición propia", como es lo normal, en mi caso alegaron "por falta de idoneidad". Creo que fue un error político, pero yo no quise aprovecharlo porque estábamos en campaña.

Su libro dice Mi patria es la gente. ¿Qué hacemos con la 'gente' de Cataluña que no quiere ser española?

Hay que hacer política, con propuestas de diálogo. La pregunta es por qué se pasa de un 17 por ciento de independentistas a un cuarenta y tanto. Algo se ha hecho mal. ¿Por qué se abre ahora un debate entre buenos y malos? Hay que hacer política y no demonizar, ni judicializar, ni usar otros instrumentos.

¿Cree que se ha entendido bien la posición de Podemos?

Cuando existe ese sentir, algo se ha hecho mal. Aunque creemos que se nos acusa de ambigüedad, cuando no hemos sido ambiguos; hemos dicho claramente que no somos independentistas. Nuestra postura es coherente y es la única salida a largo plazo. Pero cuando alguien ha captado otra idea es que han sido más potentes otros mensajes que nos han querido mostrar como ambiguos. Siempre ha existido una estrategia contra Podemos al que han tratado de demonizar, confesado por Ciudadanos que dijo "por lo menos, hemos conseguido que no lleguen al Gobierno".

Quizá la posición de Ada Colau y otros miembros en Cataluña es algo más ambigua.

Decimos que el problema de Cataluña no es sólo de Cataluña, sino de toda España. Pero no nos gusta la política de "todos contra Cataluña" que parece ilógica. El "a por ellos" es un desastre. Por eso, reitero la importancia de hacer política, de debatir, de ir con propuestas. Ahora Rajoy dice que va a dialogar y, ¿por qué no antes? Querrá empezar el diálogo mañana, pero es difícil porque hay que restañar heridas. Y la solución va a tardar más por no haber empezado antes.

¿Cómo se consigue que estos ciudadanos de Cataluña vuelvan a querer ser españoles?

Los pilotos decimos que toda la pista que dejas atrás ya no la recuperas. Me preocupa que se produzca este sentimiento de humillación, de ataque de España contra Cataluña, porque afecta a una generación que va a recordar a partir de estos momentos. Hace falta mucho diálogo, prudencia y perseverancia.

¿El referéndum sería la posibilidad de atraerles otra vez a casa?

El referéndum sería constatar el hecho de que lo pedía el 80 por ciento de la población en Cataluña, que no son independentistas. A la gente le gusta que algunos temas transcendentales se les consulten. Pensamos que un referéndum se convoca con unos plazos, con unos criterios y empieza una campaña. Y estamos seguros de que convenceríamos con coherencia, con política y racionalidad. Vemos el referéndum como un instrumento para convencer y cerrar el problema de forma definitiva y a largo plazo.

Otra cuestión sería el resultado.

A mí me parece que este proceso de diálogo debe terminar en alguna decisión democrática. Para cerrar el problema hay que pasar por un referéndum que debe ser pactado, legal, con garantías, como se ha hecho en otros países.

Tras tres años en Podemos, ¿se siente defraudado?

No. Porque mi implicación es con el proyecto, no con un cargo. Y estoy donde consideran que puedo aportar valor. Creo que es un proyecto que hace falta, ilusionante. Los que tenemos cierta edad, que vivimos la Transición, la democracia, hemos visto renacer esa ilusión, un rejuvenecimiento. Y sigo ilusionado.

Como secretario general de Podemos en Madrid, ¿le está tocando una etapa convulsa?

Uno de los retos fue que hemos vivido los primeros años en campaña electoral constante y no ha dado tiempo a organizarse. Este plazo nos ha servido para consolidarnos como organización, pero está el lógico debate. Aunque sale un Podemos más reforzado con unas responsabilidades de Gobierno. Queremos pasar de un partido instrumental a una coalición de fuerzas.

¿Carmena va a repetir con Podemos al Ayuntamiento de Madrid?

No lo sé, ni se lo he preguntado ni ella me ha contado. Hemos hablado varias veces, pero es una decisión personal. Para nosotros es un valor político clave y ella tiene la responsabilidad de que ha hecho una labor en cuatro años, pero que no es suficiente. Sabe que hay que revalidar el ayuntamiento y por lealtad a su equipo y a esa responsabilidad política y personal, estamos seguros de que va a continuar.

