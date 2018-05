La inteligencia alemana concluye que Rusia apoyó al independentismo catalán

AL 22. Yo en los medios catalanes no he visto ni una imagen amañada. Sin embargo si que he visto la denuncia de medios españoles de imágenes falsas. Si denuncian que se publican imágenes falsas ¿me pueden decir quien las publica? porque a mi no me ha llegado ni una y he recibido cientos, y en los medios no he visto ni una noticia falsa.



Por ello deduzco que esas imágenes las sacaron los medios españoles para disimular la brutalidad de las fuerzas españolas. El negacionismo de lo que pasó debería ser delito.