Quim Torra, investido presidente de la Generalitat de Cataluña

Logra la mayoría simple necesaria gracias a la abstención de la CUP

Los 66 síes de JxCat y ERC superan a los 65 noes de Cs, PSC y PP

Ha prometido lealtad al mandato del 1-O y recuperar 16 leyes anuladas

Quim Torra ha sido investido presidente de la Generalitat en segunda vuelta del pleno del Parlament celebrado este lunes y gracias a la abstención de los cuatro diputados de la CUP, que han dado al candidato de JxCat la mayoría simple que necesitaba. En su discurso, ha insistido en la república y en el proceso constituyente que llevará a cabo sin olvidar a su 'mentor'. "Nuestro presidente es Carles Puigdemont. Seremos leales al mandato del 1-O".

La Cámara ha celebrado la segunda sesión del pleno de investidura, después de que en la primera, el sábado, el elegido de JxCat no lograra la mayoría absoluta de 68 diputados necesaria para ser investido. En su discurso, Torra no se ha salido del guión y ha hecho una alusuión permanente al carácter provisional de su presidencia. Tal es así que, tan sólo 24 horas después de ser investido, Torra visitará a Puigdemont en Berlín este martes como primera rendición de cuentas.

Torra ha sido investido gracias los 66 votos favorables de JxCat y ERC, que superan a los 65 de Cs, el PSC, los 'comuns' y el PP, y a las cuatro abstenciones de la CUP. Sin esta abstención de los 'cupaires', la investidura de Torra no habría prosperado. Tras plantearse cambiar la postura al 'no' por considerar que el programa de Govern de JxCat y ERC es un "retroceso" en la construcción de la República, la CUP ha decidido no bloquear la investidura pero han advertido de que se mantendrán vigilantes.

"Nuestro president es Puigdemont"

"Nuestro presidente es Carles Puigdemont. Seremos leales al mandato del 1-O". Quim Torra ha abierto su intervención recordando a los presos del procés y a los 'exiliados' e insistiendo en el "proceso constituyente" por el que Albert Rivera pide al Gobierno extender la aplicación del 155. "Les estoy hablando de la república de todos, donde todos gocen de todos los derechos", ha señalado Torra como su prioridad, cambiando de catalán a español en esa frase y asumiendo errores del independentismo. En una pregunta directa a Rajoy, ha pedido al Ejecutivo que aclare cuándo va a levantar la situación de excepcionalidad. Precisamente para abordar la continuidad de ese artículo, el presidente del Gobierno ha convocado para el martes a Pedro Sánchez en Moncloa y el jueves a Rivera.

En su discurso, Torra ha prometido recuperar 16 leyes que fueron aprobadas por el Parlament, recurridas por el Gobierno central y suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC) y ha recordado que muchas de ellas salieron adelante con el voto favorable del PP en Cataluña: "Ni siquiera eso ha frenado la apisonadora del Gobierno del Estado".

Entre esas leyes, ha destacado tres: la de cambio climático, la de pobreza energética y la de igualdad. "¿Alguien cree que estas leyes son para beneficiar solo a los independentistas? No, la república beneficia a los 7,5 millones de catalanes", ha matizado entre críticas de la bancada de la oposición.

También se ha comprometido a desplegar la hacienda catalana, frenada por el 155, a promover un salario mínimo de 1.100 euros mensuales o a revertir "el daño que el 155 ha producido en el cuerpo de Mossos" y defender el honor de todos sus miembros y mandos dándoles presencia en los organismos de colaboración internacional "que el Estado ha ido impidiendo de manera sistemática".

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha comunicado por escrito al Rey el resultado de esta investidura para que lo nombre como el 131 presidente de la Generalitat. Una vez Felipe VI haga oficial este nombramiento, Torra deberá tomar posesión del cargo dentro de los cinco días posteriores a la publicación de su nombramiento en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Esta comunicación con Zarzuela se ha hecho por escrito después de anunciar que no pediría audiencia en Zarzuela.

Réplicas (en una frase)

Inés Arrimadas (Cs): "Siento una enorme tristeza", ha dicho en una nueva crítica a la ideología de "xenofobia y populismo" y a los artículos del candidato de Puigdemont. "Ni usted ni nadie nos va a llevar a la república". La líder de Ciudadanos en Cataluña ha aprovechado su nuevo turno de réplica para criticar que la investidura haya salido adelante gracias a los votos delegados de Puigdemont y de Toni Comín, en una nueva crítica al Gobierno de Rajoy por no recurrirlos. "Ustedes representan el pasado" ha dicho Arrimadas, que como líder de la oposición ha invitado al resto de grupos a trabajar para "conseguir un Parlamento de todos" contra el independentismo "poco inteligente".

Sergi Sabrià (ERC): "Hoy damos un paso muy importante". El portavoz de ERC ha abogado por trabajar por la república para construir una sociedad mejor, favorecer lo social y devolver el mandato al pueblo. "Encaramos el futuro con optimismo para todos los catalanes". Tras una crítica a las "palabras amenazadoras" del monarca, ha remarcado que "todos nuestros planes coinciden con la propuesta del candidato"

Miquel Iceta (PSC) ha indicado a Torra los artículos que le impiden llevar a cabo el proceso constituyente y los riesgos de asomar al país y a la sociedad a un "precipicio". "Si para hacer república hay que romper leyes acabará como el rosario de la aurora", ha advertido. "Qué piensan ustedes de los catalanes que nos sentimos españoles?", le ha preguntado. "Son tan catalanes los independentistas como los que no lo son".

Xavier Domènech (Catalunya en Comú Podem): "¿Qué piensa que son los catalanes y las catalanas? Es la clave", ha preguntado al inicio de su intervención, una crítica al camino elegido por los independentistas. "Los catalanes esperan gobierno y están cansados de esperar. Podíamos haber hecho las cosas mucho mejor", ha apuntado.

Carles Riera (CUP) ha recordado a los encarcelados y procesados antes de asegurar que toca restaurar la república, "la única capaz de unir las mayorías". Superar el capitalismo es uno de las prioridades señaladas por el portavoz de la CUP al nuevo president. Banca pública, llevar los recursos energéticos a las clases populares... CUP apuesta por la redistribución como pilar de la república.

Garcia Albiol (PP): "Hará invisible a esa parte de la sociedad catalana que no piensa como él", ha dicho el 'popular' según ha comenzado su tiempo de réplica y ha culpado a la CUP de dar la llave al peor "periodo de decadencia". "Si es señor Tarradellas levantara la cabeza no se repondría del susto y lo que es mucho peor, de la vergüenza", ha dicho sobre el no reconocimiento del propio investido en el cargo. "Está en sus manos que el Govern no se tenga que volver a intervenir".

Eduard Pujol (JxCat): "Un país de todos, una sociedad próspera. No son palabras tiradas al azar", ha dicho el portavoz del partido del candidato. "Esto es una gran solución, global, que lo abarque todo. Necesitamos esta solución porque tenemos un problema inmenso".

