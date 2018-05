El Parlament rechaza la investidura de Torra como presidente de Cataluña en la primera votación

Premios de la Academia de Cine de Davos 2018



-"Hay unos tuits en alguna parte que yo no he escrito, pero que aparecen por arte de magia"



-"En publico me insultas y me denigras en el congreso, pero en privado me amas"



-"Un humorista rapero pandillero me escribe las sentencias y los discursos"



-"Me siento despechada por jugar con mi amor incondicional"



-"Para los jubilados no hay dinero ni medicinas pero sí para trenes de alta velocidad, aeropuertos y compras absurdas en latinoamérica"



El Oscar a la mejor interpretación será recompensado con una cátedra en ciencias astrológicas y singulares y una dacha con caballos salvajes en la estepa rusa.