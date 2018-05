770 420

Quim Torra sigue la estela de Puigdemont: promete trabajar por una república y pide mediación a Juncker

Torra pide a Juncker que medie en el conflicto para dialogar con Rajoy

Emula a Puigdemont al interpelar a Felipe VI

El Parlament ha comenzado a mediodía la primera sesión del debate de investidura del candidato Quim Torra (JxCat) pendiente de si la CUP facilitará finalmente su elección o hará que quede rechazada el próximo lunes. "Nuestro president es Carles Puigdemont", ha aclarado Torra en el inicio de su intervención ante los parlamentarios catalanes.

Quim Torra ha advertido de que las que fuerzas independentistas "persistirán, insistirán e investirán" a Carles Puigdemont en un futuro, y ha dejado claro que él y su Govern asume desde hoy "toda la responsabilidad" que se derive de sus actos: "Nunca se podrá pedir cuentas a las personas que estén en la cárcel o en el exilio. Es responsabilidad nuestra", ha insistido, en un claro guiño a los diputados de ERC.

El candidato a president se ha referido a cuatro palabras para describir los retos a los que se enfrenta su futura gestión como presidente, en caso de ser elegido: excepcionalidad, provisionalidad, responsabilidad y diálogo. Así, deteniéndose en el último concepto, ha interpelado directamente utilizando el castellano al presidente del Gobierno: "¿Hablamos, Mariano Rajoy?". El diputado elegido por Puigdemont ha ofrecido diálogo "sin condiciones" al Gobierno, desde el mismo nivel institucional. "Por nosotros no quedará, no renunciamos a nada, ni tan siquiera a ponernos de acuerdo".

"Majestad, así no"

Torra ha emulado este sábado al expresidente Carles Puigdemont y se ha dirigido al Rey para criticar su actitud con Cataluña y decirle: "Majestad, así no". Ha replicado el popular "Majestad, así no" que Puigdemont le dijo a Felipe VI por haber apoyado la actuación del Estado ante el 1-O.

"Resulta, Majestad, que hay presos políticos, exiliados, centenares de catalanes investigados por haber defendido un proyecto democrático como es la independencia; resulta que votamos el 1-O y el 21D pero no se respeta la voluntad expresada en las urnas. Majestad, así no", ha dicho. También ha tenido unas palabras para el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al que ha pedido "mediar para encontrar una solución", asegurando que en Cataluña hay presos políticos y exiliados y que las instituciones no pueden permanecer en silencio

El mismo objetivo que Puigdemont

Quim Torra, ha asegurado que, si es elegido, será leal al resultado del 1-O y trabajará para hacer de Cataluña "un Estado independiente en forma de república. Asimismo ha destacado que el nuevo govern asumirá la responsabilidad que se derive de sus actos.

En el pleno de investidura, ha dicho que la mejor forma de trabajar para este propósito y "para proteger a los presos y a los exiliados" es formar un Govern, que quiere liderar a él si la Cámara le da su confianza.

Ha defendido que recuperar las instituciones catalanas es primordial para empezar a hacer políticas tanto sociales como a favor de la república, y ha concluido: "Toda política que no hagamos nosotros será hecha contra nosotros. Por tanto, hagámosla nosotros".

Arrimadas: "Ha venido a dirigir un CDR"

En el turno de réplicas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha opinado que el candidato Torra no viene a "dirigir" un gobierno sino un "CDR (Comité de Defensa de la República)" con su nacionalismo "identitario excluyente" y su objetivo de "hacer república": "Usted representa más leña al fuego".

Por su parte, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha lamentado el perfil "fundamentalista" del candidato a presidir la Generalitat, Quim Torra (JxCat), y le ha reclamado apostar por el diálogo y cumplir la ley.

En el debate de investidura, ha destacado que el independentismo "no puede saltarse la ley ni prescindir de medio país", sino pensar en el conjunto de los catalanes, también los no independentistas. Pero considera que el discurso de Torra no ha ido en esta dirección, sino que incide en la división social: "Quien sea presidente debe atender al dolor de todos los catalanes y dialogar de verdad con las Instituciones del Estado".

El líder de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha afirmado al llegar su turno que la actual legislatura debe servir para "trabajar para ganar la libertad y que Cataluña se convierta en una república a todos los efectos" y ha asegurado que la única manera de empezar esta tarea es formar Govern y evitar elecciones. En su réplica durante el debate, ha advertido: "Nosotros sí que podemos ganar. No estamos aún donde nos gustaría estar pero, ahora que estamos tan cerca, no nos rendiremos", y ha reiterado su voto afirmativo a la investidura de Quim Torra (JxCat).

Esta investidura está pendiente de los votos de la CUP, y Sabrià ha advertido de que Cataluña no se puede permitir una repetición electoral: "Para hacer república se necesita Govern, un Govern de resistencia que ayude a avanzar hacia la república. Queremos hacer Govern para hacer república".

Pendientes de la CUP

Torra no será investido en la votación de este sábado porque JxCat y ERC no tienen la mayoría absoluta de 68 diputados necesaria para ello -tienen 66-, pero el lunes se celebrará una segunda votación en la que ya podría lograrlo porque solo necesita más votos a favor que en contra -mayoría simple-.

Hasta este viernes, Torra tenía garantizados más votos a favor que en contra para la votación del lunes porque la CUP había decidido abstenerse, pero los 'cupaires' han convocado un Consell Polític el domingo para revisar ese posicionamiento. Si la CUP mantiene ese posicionamiento y se abstiene, Torra será investido el lunes porque los 66 votos de JxCat y ERC serán más que los 65 que suman Cs, el PSC, comuns y el PP.

Pero si los 'cupaires' cambian su posicionamiento y votan en contra de Torra, sus cuatro diputados se sumarán al bloque del 'no', que cosecharía 69 votos frente a los 66 de JxCat y ERC.

El momento de Torra

Torra es el cuarto candidato propuesto esta legislatura tras Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull: los dos primeros no han tenido debate de investidura a diferencia de Turull, que pudo someterse a una primera votación, pero fue encarcelado antes de la segunda.

Si Torra no logra ser investido ni este sábado ni el lunes, la mayoría independentista solo dispondrá de una semana para volver a intentarlo, ya que el 22 de mayo es el último día antes de la convocatoria automática de elecciones, que deberían celebrarse entre 40 y 60 días después.

