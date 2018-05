Torra promete impulsar un proceso constituyente para cumplir con el 1-O e investigar el 155

La Academia de Cine de Davos 2018 presenta sus aspirantes a premiados de éste año:



1- Me amas en privado y me insultas en público



2- Yo no soy tu padre, eres un niño robado, y encima rojo.



3- En esparta mandaban las mujeres y en Atenas donde no mandaban eran todos gays.



4- Me escribe las sentencias un humorista de dos hombres y medio.



Este año está muy reñido el certámen, al ganador se le obsequiará con una plaza de catedrático en ciencias singulares y un sobre tamaño "Big Mac".