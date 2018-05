Cs ganaría otra vez las elecciones catalanas pero el independentismo mantendría la mayoría absoluta

Margen de error+ gente que no dice lo que piensa o directamente lo contrario = a lo mismo.



Quiero decir que esto no ha cambiado por mucho que suban los cuperos y el numero de ciudadanos que apoyan la independencia siguen siendo menos que los que no. De boquilla somos muy indepes pero yo les ponía las urnas delante a ver si tenían el valor necesario para votarla, sabiendo que eso solo seria el principio del fin, aunque he de reconocer que muchos no tienen el nivel intelectual para valorar esas circunstancias.



También los escoceses eran mas proclives a la independencia , pero mira, gente lista y no este ganado que solo sabe envenenar y sembrar odio sabiendo que lo único que conseguirán será su frustración y en algun caso quizá una temporada a la sombra.