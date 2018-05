La Complutense asigna a Cifuentes un puesto en Gerencia del Rectorado de forma provisional

Buenas tardes a todos-as



Yo lo cierto es que no se qué pensar de este nuestro país. Personalmente pago mis impuestos religiosamente, hago mi correspondiente declaración, trabajo muchas horas y por poco dinero… creo que muchos estaréis en igual condiciones… y viendo las noticias constantemente con sus incesantes despilfarros a costa de nuestros impuestos… me dan ganas de mandarlo todo a la mi—da. Sacar el poco dinero del banco, ocupar una casa, no pagar recibos y trabajar en negro para siempre… a ver entonces que me pueden hacer… porque si me encierran pues hotel pagado y no sería por mucho tiempo… Da que pensar la situación de la chusma política y las vicisitudes que pasamos los curritos para llegar a fin de mes.



En fin que hoy hace solecito y eso anima. Un saludo