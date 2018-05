Rajoy resta importancia al enfado de Rivera y centra el foco en desatascar Cataluña

Como dicen sus palmeros: "es mucho listo".



El kasparov de la política española.



Lo que no tengo claro, es si lo importante es que gane Rajoy, o que gane España... No acabo de entender porque permitió que en los últimos seis años pasara lo que pasó en Cataluña, y ahora siga permitiéndolo.



Será bueno para España, supongo.



Para él, el apoyo a Mas y a Urkullu, le ha dado la ventaja de seguir en el poder, bajo amenaza de que "venian los rojos", a ponerse morados.



Lo que está claro, es que los morados, han resultado ser mas un Cháves, que un Chavez, y ya no dan tanto miedo. No por sus "ideas" reaccionarias, sino por la ausencia de fanáticos descerebrados que les sigan. Como mucho pueden robarles fanáticos a ERC, Bildu, etc... Y para eso necesitan ser mucho mas fanáticos, con lo que perderían votos en el resto de España.



Yo por si acaso, voy al voto útil. Los nazis fuera del poder en el gobierno de España.