Cómo se forma a los jueces españoles en violencia contra la mujer

Dicen que la justicia no mira a las personas, mira los hechos. Así la encontramos representada por la diosa Iustitia con los ojos vendados, la balanza en una mano y la espada en otra. La venda de la imparcialidad, la balanza de los argumentos y pruebas, y la espada que castiga a los culpables.



La dama de la justicia hoy está llorando. Su balanza ya no se equilibra por las pruebas y los argumentos, en uno de sus platos hay toneladas de colapso judicial, de carpetazos precipitados, de protocolos negligentes, de desorganización, de burocracia inútil, de falta de recursos, de retrasos eternos, trámites ineficaces, de interpretaciones varias de una misma ley, de una aplicación de las leyes dependiente de la arbitrariedad del juez que te toque, de un sentido común endémico que se aleja cada vez más de las necesidades sociales, de prejuicios, de IMPUNIDAD frente al mal que debe preservar. Las pruebas, los argumentos por muy contundentes que sean no pesan lo suficiente, la víctima no puede por mucho que luche poner en su plato ningún contrapeso probatorio capaz de equilibrar la balanza, el titánico peso del sistema judicial gana por toneladas; la DESPROTECCIÓN de las víctimas es nuestra consecuencia.



En la otra mano la justicia empuña su espada, es inalienable de ella misma. Forma parte de su razón de ser, y por ende, el castigo se materializa. Las consecuencias se pagan, pero la balanza ya ha elegido hacía que lado va a caer la espada incluso antes de empezar, y lo hace sobre las cabezas de las víctimas. Nos han hecho creer que el sistema nos ayudará, y con esas expectativas hemos entrado en su sistema para luchar por nuestras vidas, -No hay otro modo- nos asegura todo el mundo. Así que nosotras somos las que estamos ahí, somos las que tocamos a sus puertas constantemente, las que les solicitamos medidas de protección, las que acudimos a ustedes para salvar a nuestros hijos de un infierno, las que buscamos mil y una forma de que nos escuchen y entiendan nuestra desesperación a pesar de las limitaciones que nos imponen, somos nosotras las que les vamos a buscar porque les necesitamos, y por tanto, nosotras somos las que quedamos expuestas y a su merced. Nos tienen pendientes de ustedes, y sin vivir, echan ustedes mano de nosotras y no de los agresores para cargarnos con el peso de la justicia, porque a nosotras sí nos importan sus decisiones, porque sí tenemos mucho que perder, nuestras vidas y las de nuestros hijos. Y acabamos manteniendo una doble lucha: la de sobrevivir nosotras mismas y nuestros hijos a nuestros agresores, y la de sobrevivir a un sistema judicial que peca, como poco, de desidia. Así que sí, la espada de la diosa Iustitia hoy lleva grabada todos y cada uno de nuestros nombres y de nuestros hijos, que somos quienes sufrimos el castigo de las consecuencias de un sistema que nos da la espalda. Encontramos juzgados que no piden pruebas para archivar expedientes porque están colapsados, fiscales que hacen juicios de valor respecto a nuestras capacidades mentales y anticipan resoluciones judiciales antes de que se celebren juicios, citaciones que no llegan, trámites que se dilatan interminablemente y que retrasan cruelmente juicios en perjuicio de las víctimas, falta de medidas de protección, una sospechosa prioridad a la hora de dar valor a unas pruebas frente a otras, acoso a la víctima pues se nos trata en base a una falta de credibilidad intolerable, falta de pedagogía de género, falta de protocolos eficientes para protegernos y determinar la veracidad de los hechos, jueces que esperan en sus sillas que les hagamos el trabajo de probar lo que ellos pueden hacer a golpe de orden judicial y que para nosotras es sencillamente imposible. Es el juego del desgaste sobre quienes ya estamos exhaustas. No es que esté ciega la justicia hoy en día, ni tan siquiera es que gire la cabeza para mirar para otro lado, es que la justicia lleva gafas de aumento de prejuicios y pasividad.



Nuestra justicia, tal como la energía, no se destruye se transforma. Transforma en sufrimiento para las víctimas lo que debería ser alivio, transforma en miedo lo que debería ser confianza, transforma en desesperación lo que debería ser protección, transforma en excusas lo que deberían ser protocolos, transforma en sempiterno un dolor que debería ser coyuntural, transforma en presión lo que debería ser libertad.



La dama de la justicia hoy llora avergonzada de espaldas a la sociedad, la venda de sus ojos se llama PREJUICIOS, la balanza DESPROTECCIÓN, y la espada INJUSTICIA SOCIAL. La diosa Iustitia hoy también es VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO.