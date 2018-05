¿Qué votan los españoles según el sexo y la edad?

#1 Nada nuevo bajo el sol. Queda confirmado que a Podemos se le vota en esa etapa de tu vida en que no te enteras de la misa la mitad y tu único objetivo vital es protestar, ser rebelde y oponerte a todo lo establecido para encajar en tu grupo. Luego ya aprendes a traducir sus demagógicas y bonitas palabras a las consecuencias que tendrían, y te das cuenta de lo que realmente necesitas para sostener tu empleo, tu nivel de vida y a tu recién formada familia, y se te pasa.



Adicionalmente, todo el mundo piensa que "los viejos que votan a la derecha" irán muriendo. Pero en realidad se repondrán con gente que vaya madurando, y dada la actual imagen de la pirámide demográfica, la demagógica izquierda lo tiene muy crudito.



El que no es de izquierdas (a ser posible radical) en su juventud, es que no tiene corazón. Y el que no es de derechas en su madurez, es que no tiene cabeza.



PD: no soy votante del PP.