Ciudadanos logra adelantar al PSOE y se queda a menos de dos puntos del PP, según el CIS

¿y porqué no tratan de que la gente tenga una vivienda digna? ... no todos son unos okupas carotas, ... sobre todo los niños no lo son en absoluto, son inocentes, ... es un derecho constitucional ... ¿porqué agilizan los desahucios sin dar alternativa? ... está claro ¿no? porque lo que le interesa proteger es el negocio no a la gente, porque si dan facilidades a la gente para la vivienda quizá baje el precio de compra o del alquiler y el negocio ya no será rentable, hay mucho negocio ahí, inmobiliarias, hipotecas, especuladores, fondos buitres, ... todos enriqueciendose a costa de una necesidad básica, ... si doy vivienda social a 200 euros, no pueden pedir 400 los especuladores, ... ¿verdad?,... se modificaría el precio por la ley de la oferta y la demanda, ... y España es un estado social, no lo olviden, no un estado liberal como EEUU, ... el gobierno tiene la obligación de intervenir y no dejar a la gente en la calle, ... y lo mismo ocurre con el autoconsumo eléctrico, el impuesto al sol y todo eso, tratan de proteger el negocio, el monopolio privado, no las necesidades de la gente, ¿porqué no puedo competir con endesa produciendo más barato? ... vaya todo lo liberales que son para la vivienda dejan de serlo para el consumo electrico, ... aquí se acabó la libre competencia, ... y lo mismo harán con el mercado laboral, no habrá derogación de la reforma sino más precariedad, menos seguridad, ... para proteger el negocio del capitalista, del explotador, ... y así sucesivamente, ... esto es lo que quiere decir que están al servicio del IBEX-35, ... claro que después dicen que son muy patriotas, que van a fusilar a los catalanes, echar a los inmigrantes, suprimir las autonomías ... y la gente pica, porque es muy nacionalista, ... pero eso desde luego no tiene nada que ver con amar uno a su país, ... el que ama a su país no lo deja sin recursos, no lo va regalando, ...