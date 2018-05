El Consejo de Ministros convocará una reunión extraordinaria para frenar la investidura de Puigdemont

El Gobierno recurrirá ante el TC la reforma de la ley de presidencia

Dice que Puigdemont no será investido y rechaza un "presidente de paja"

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros celebrará una reunión extraordinaria en las próximas horas para recurrir formalmente la reforma de la Ley de la Presidencia ante el Tribunal Constitucional tras el aval del Consejo de Estado.

Carles Puigdemont (JxCat) tiene cero posibilidades de ser investido y ha rechazado que en su lugar se pueda situar a un "presidente de paja" controlado por el expresidente catalán.

En rueda de prensa en la Delegación del Gobierno, Millo ha destacado que el candidato a la investidura debe ser viable y no tener cargas judiciales: "Cuanto menos tiempo tarden en aceptar esto, mejor para todos". El hecho de que JxCat insista en investir a Puigdemont significa que "no se está aceptando la realidad" ya que, el Tribunal Constitucional ya ha indicado que no puede ser candidato.

Rajoy, avalado por el Consejo de Estado

Este paso se da después de que el Consejo de Estado haya avalado por unanimidad el recurso ante el Constitucional a la reforma de la ley de presidencia que llevó a cabo el Parlament la pasada semana para intentar investir a Puigdemont sin que pise suelo español.

Con ese aval, Rajoy seguirá el camino ya anunciado: el del recurso para frenar ese nombramiento. A través de la reunión extraordinaria, se oficializará la presentación del recurso ante el alto tribunal.

