Urkullu insiste en que Rajoy es "sensible" al tema de los presos de ETA y espera conversaciones en mayo

Este Urkullu si que es un español de pro, no como los catalanes que encima de aportar el 20% al Estado los apalean por ir con un voto a votar, ese es el cariño que le tienen los españoles de pro a los catalanes, VIVA URKULLU que ha conseguido pensiones más dignas para los españoles pagando Madrid claro y encima de tener el cupo vasco ha sacado un montón de millones para Euskadi, esto si que es un gran español, no los catalanes, cuanto os queremos los españoles a los vascos y sobre todo a la Iglesia Vasca que tanto luchó contra eta, conclusión no cabe un tonto más en este país o lo que sea, el primer tonto Rajoy claro esta.