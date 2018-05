Quincena de infarto para un salvoconducto a Rajoy

El presidente tendrá que gestionar la sucesión de Cifuentes

También esperará que el Parlament elija a un candidato válido

Tiene que evitar a todo costa el 'no' del PNV a los Presupuestos

El presidente del Gobierno tendrá que gestionar la sucesión de la Comunidad madrileña, y esperará que el 'Parlament' elija a un candidato válido para no encontrarse con el 'no' del PNV a las Cuentas

Después de observar con lupa los movimientos de este fin de semana, resulta evidente que Carles Puigdemont sigue condicionando la política española. Aunque era previsible que la cita en Berlín, de este sábado con sus diputados, era una puesta en escena más para alargar la agonía teatral, el ánimo que se le adivina al expresident sigue siendo el de aguantar el pulso hasta el minuto basura que concluye el 22 de mayo, porque si no, automáticamente se convocarán nuevas elecciones en Cataluña. Detrás de este teatro negro de Prada, de tanta sombra chinesca y pantomima, entre los nacionalistas vascos se da por hecho, sin embargo, que Puigdemont cederá y permitirá que se forme gobierno en la Generalitat, aunque es cierto que la CUP puede dar un susto de última hora votando en contra de la investidura del todavía desconocido candidato. Ese será el momento de verificar la consistencia del acuerdo entre Rajoy y PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. De momento, la quincena de mayo que se coloca por delante parece de infarto para los intereses de Mariano Rajoy. Varias citas, y todas ellas de extraordinaria importancia: desde la decisión del tribunal de la región alemana de Shleswig Holstein -que tiene hasta el 26 de mayo para fallar la extradición de político fugado-, a la respuesta del Consejo de Estado a la Ley de Presidencia y en consecuencia la reacción del Tribunal Constitucional, pasando por comprobar si 14 de mayo Roger Torrent será capaz de mantener el desafío y celebrar o no la investidura de Puigdemont. Entre medias, el presidente del Gobierno también tendrá que resolver la interinidad en la Presidencia de la Comunidad de Madrid tras la marcha de Cristina Cifuentes. La partida de dominó no se cerrará hasta llegar a la tramitación final de los Presupuestos Generales, entre los días 21 y 24 de mayo, instante en el que los partidos enseñarán sus cartas, aunque luego echen mano de la retórica y del doble lenguaje.

Encontrar a un candidato

Con la investidura en el aire en Cataluña, el gran misterio por resolver es quién se sentará en la silla presidencial de la Generalitat, descontando que Puigdemont, después del Plan A, del B, hasta del Z se sentará en otro sitio. Así que, aunque el nuevo jefe del Govern sea transitorio, simbólico, provisional y hasta tutelado por el guiñolismo de Carles Puigdemont, la cuestión para los exconvergentes es desencallar el nombre, ahora que se sabe que Elsa Artadi no está del todo interesada en continuar con el folletín.

En esas quinielas suenan con fuerza el vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, o el exalcalde de Cerdanyola del Vallés, Antoni Morral, Marta Madrenas, alcaldesa de Girona, Marc Solsona, alcalde de Mollerusa, Quim Torra y Laura Borràs. A esta larga lista se suma el de Ferrán Mascarell, antiguo concejal del PSC a la sombra de Pasquall Maragall, y consejero también con Artur Mas.

El problema de Mascarell, la apuesta más firme de reconocidos nacionalistas y socialistas catalanes, según ha podido conocer elEconomista, es que su nombre figura en el número 26 de la lista de Junts pel Sí por Barcelona, por lo que Puigdemont tendría que ejecutar una operación de calado pidiendo a algunos de sus diputados que renuncien al escaño para que vaya corriendo la lista y Mascarell pueda ser investido president, ya que el reglamento en Cataluña, a diferencia del del Congreso de los Diputados obliga a que el candidato sea diputado.

Y mientras los de Puigdemont dirimen este asunto, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, regresa esta semana al Pleno del Senado tras ausentarse en el control al Gobierno en el mes de abril. En su vuelta a la Cámara Alta responderá a preguntas sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la crisis política en la Comunidad de Madrid y la situación en Cataluña.

La crisis política en Cataluña será objeto de otras preguntas a miembros del Ejecutivo, el PDeCAT, de la mano de su portavoz, Josep Lluis Cleries, llevará la "campaña de acoso" que a su juicio existe sobre profesores y servidores públicos en Cataluña. Mientras que Xavier Alegre, de Ciudadanos, pedirá al Gobierno que confirme que la Generalitat catalana no ha destinado dinero público proveniente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para sufragar el referéndum soberanista del 1-O.

La Puerta del Sol

Pero antes de coronar la etapa final del 24 de mayo, la gran fecha del salvoconducto de Mariano Rajoy para permanecer con relativa tranquilidad en la Moncloa, está la resolución del Gobierno de Madrid, ubicado en la Puerta del Sol. Y el día de hoy será crucial para deshojar la margarita y conocer el nombre de la persona que continuará al mando de la Comunidad hasta 2019.

La jornada comenzará con la reunión del Comité Electoral Nacional del PP a las 11:15 horas para aprobar la designación del candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, y se prevé que en horas trascienda su nominación. Ángel Garrido, Enrique Ossorio y Juan Antonio Gómez Angulo están en la terna presidencialista.

